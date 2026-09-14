Los flagships Samsung Galaxy S24 reciben nuevas funciones de IA

El gigante surcoreano Samsung ha iniciado el proceso de actualización de software para sus flagships de generaciones anteriores. Según ixbt.com, ha comenzado la distribución de la segunda versión beta (ZZI4) de la interfaz One UI 9 para la serie de smartphones Galaxy S24. Esta actualización es importante porque ofrece a los propietarios de dispositivos de hace dos años capacidades de IA avanzadas, anteriormente reservadas solo para los gadgets más recientes. Así lo informa Ixbt.com informa .

En el mercado tecnológico global, los usuarios valoran que sus dispositivos sigan siendo relevantes durante más tiempo. Samsung también sigue proporcionando regularmente a sus modelos insignia nuevas soluciones de software. Se ha revelado que, a través de esta actualización beta actual, una serie de funciones interesantes esperadas en los futuros modelos Galaxy S26 y Galaxy Z Fold8 han llegado a los dispositivos Galaxy S24.

Expansión de las capacidades de IA

El nuevo software incluye varios cambios notables destinados a satisfacer las necesidades diarias de los usuarios. En particular, el sistema actualizado se ha enriquecido con las siguientes capacidades:

Now Nudge — una función de asistencia que ofrece consejos contextuales al usuario en el momento adecuado.

My Fan Cam — amplía las capacidades de la cámara y facilita la creación de contenido.

Now Brief — permite configurar tarjetas de información personalizadas.

Call Brief — lleva el proceso de gestión de llamadas de voz a un nuevo nivel.

La introducción de estas funciones mejora significativamente la experiencia de uso de los smartphones y ayuda a automatizar las tareas diarias. La implementación gradual de herramientas de IA en modelos más antiguos es bien recibida por los entusiastas de la tecnología.

Actualmente, dado que este software se está distribuyendo en modo de prueba, pueden aparecer algunos errores menores. Sin embargo, la compañía planea lanzar la versión estable para todos los usuarios una vez finalizada la prueba beta. Esto permite a los propietarios de Galaxy S24 disfrutar de las últimas funciones sin necesidad de comprar un dispositivo nuevo.