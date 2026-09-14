La boda de 1,2 millones de dólares del hijo de un multimillonario sorprende a todos

En Nálchik, capital de la República de Kabardino-Balkaria en Rusia, se celebró la boda de Albert, de 24 años, hijo del exdirigente y multimillonario Arsen Kanokov. Se casó con su pareja, Liliya.

Según estimaciones de los medios de comunicación, para organizar la ceremonia, más de 100 millones de rublos, es decir, cerca de 1,2 millones de dólares fueron gastados.

En total, 620 invitados fueron invitados a la boda. Se alquiló la residencia «Rida», que ocupa casi 2.000 metros cuadrados, para la gran celebración. Debido al gran número de asistentes, se instaló una carpa especial adicional en el recinto.

Una parte importante de los gastos se destinó a la decoración. Se dice que se asignaron cerca de 50 millones de rublos para flores naturales y la decoración de un pasillo de 40 metros de largo.

El costo del menú del restaurante, que incluía bebidas de lujo, superó los 8 millones de rublos. Además, se gastaron otros 2 millones de rublos en un servicio VIP con un camarero asignado a cada mesa.

El programa musical de la ceremonia también resultó muy costoso. Durante la velada, Navai, Anna Asti y Magamet fueron algunos de los artistas famosos que subieron al escenario. Su participación en la boda se estimó en más de 20 millones de rublos en total.

En la lujosa ceremonia, las invitadas recibieron regalos de la marca Dolce & Gabbana . La boda concluyó con un gran espectáculo de fuegos artificiales y un enorme pastel de varios pisos.

Esta celebración organizada por la familia del multimillonario despertó un gran interés en las redes sociales por su magnitud y el dinero invertido.