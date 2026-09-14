Las elecciones parlamentarias celebradas el domingo en Suecia, uno de los países más estables e influyentes del norte de Europa, han presentado una lucha dramática y un resultado inesperado en el mapa político europeo. Según los primeros cálculos oficiales anunciados por la comisión electoral nacional, el bloque de centroizquierda liderado por la ex primera ministra Magdalena Andersson ha tomado la delantera sobre la coalición de derecha gobernante. Tras el cierre de los colegios electorales a las 20:00 hora local, se contabilizaron los votos en más de 6 100 de los cerca de 6 600 centros, situando a la izquierda en cabeza con un 49,4 % de los votos.

La coalición de derecha liderada por el primer ministro saliente Ulf Kristersson registró un resultado del 49,1 %, quedando atrás con una diferencia microscópica del 0,3 %. Con una participación masiva del 80,4 % de los votantes, este proceso electoral hace inevitable la formación de un nuevo gobierno en Escandinavia. Entonces, ¿qué significa esta diferencia de tres décimas para la política sueca, por qué los populistas de derecha que apoyaban al gobierno podrían quedarse sin cargos ministeriales y qué impacto tendrá esta elección de Estocolmo en la Unión Europea?

Una intriga aterradora del 0,3 %: las últimas cifras de la comisión electoral

Los cálculos anunciados por la comisión electoral sueca son los siguientes:

Victoria de la izquierda opositora (49,4 %): Tras el escrutinio de casi el 93 % de las papeletas en todo el país, las fuerzas de oposición están cerca de obtener la mayoría en el parlamento, aunque sea con una ligera ventaja;

El retroceso de la derecha (49,1 %): Aunque la coalición gobernante está muy cerca de su rival en número de votos, por ahora no alcanza el umbral necesario para mantener el poder;

Participación electoral (80,4 %): El hecho de que más del 80 % de la población participara en la votación muestra cuán intensas fueron las dudas y la lucha dentro de la sociedad sobre el cambio de rumbo político.

La coalición de Magdalena Andersson: ¿quién vuelve al poder?

La composición del bloque de centroizquierda se basa en una alianza sólida de cuatro fuerzas políticas principales:

Partido Socialdemócrata de los Trabajadores: Liderado por la ex primera ministra Magdalena Andersson, este partido constituye el núcleo de la coalición como la organización política más grande y tradicional del país;

Solidaridad de los aliados: El Partido de la Izquierda, el Partido del Centro y el Partido del Medio Ambiente («los Verdes») forman un frente unido con los socialdemócratas, promoviendo la protección social y programas ecológicos;

Revancha y regreso: Tras perder el poder en las últimas elecciones tras una estrecha derrota, la izquierda está a punto de retomar las riendas del gobierno.

La derrota de Kristersson y el sueño incumplido de los «Demócratas de Suecia»

El bloque gubernamental saliente ha recibido un duro golpe:

El cuarteto de derecha: El Partido Moderado del primer ministro Ulf Kristersson, los «Demócrata-cristianos», los «Liberales» y el partido populista de derecha «Demócratas de Suecia», que los apoyaba desde fuera, no lograron obtener un resultado suficiente;

El plan de entrada al gobierno en peligro: Si la derecha hubiera ganado, el partido «Demócratas de Suecia», conocido por sus posturas radicales, habría tenido que obtener por primera vez en su historia cargos ministeriales oficiales;

Nuevo equilibrio de fuerzas en el parlamento: La victoria de la izquierda garantiza que Estocolmo volverá a un enfoque más equilibrado en materia de política social, control de la inmigración y seguridad.

El reparto casi igualitario de los votos en Suecia exige a los políticos una diplomacia y unos compromisos extremadamente delicados para formar un nuevo gobierno de coalición y aprobar leyes.

En su opinión, ¿qué impacto tendrá el regreso de la izquierda al poder en Suecia en la política general de la Unión Europea y en la crisis migratoria? ¿Podrá un nuevo gobierno formado con un margen tan estrecho del 0,3 % funcionar de manera estable a largo plazo? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de los intensos resultados electorales en Escandinavia con todos los entusiastas de la política internacional y sus seres queridos!