Contra el bicampeón de Asia: Pakhtakor inicia su camino en la Champions League Élite en Yeda

Comienza la nueva temporada de la competición más esperada del fútbol de clubes asiático: la Champions League Élite de la AFC. Hoy, 14 de septiembre, de Uzbekistán, el multicampeón de Taskent, el Pakhtakor, comienza su andadura en el torneo más importante del continente fuera de casa, en Arabia Saudita,en la ciudad de Yeda. El primer rival del club uzbeko no es solo un gigante, sino el famoso Al Ahli, actual campeón y ganador consecutivo de este prestigioso torneo. Este enfrentamiento, que tendrá lugar en el inmenso estadio Alinma, con capacidad para más de 62 000 espectadores, será una verdadera prueba de habilidad y voluntad para los de Taskent.

El rival cuenta con un ejército de estrellas, desde la figura de la Premier League inglesa Ivan Toney hasta el renombrado portero Édouard Mendy, pasando por el brasileño Galeno y el portugués Francisco Trincão. Entonces, ¿por qué es peligroso el «club real» de Yeda, dirigido por el neerlandés Marino Pušić, cuál ha sido el resultado de sus enfrentamientos históricos y podrá el Pakhtakor dar la sorpresa en este duelo épico que comienza a las 23:15, hora de Taskent?

89 años de historia y un récord continental: ¿cuál es la fuerza del Al Ahli?

Detalles de la hegemonía del gigante saudí en los campos asiáticos:

Historia gloriosa y apodos: Fundado en 1937, este club con 89 años de historia es aclamado por los aficionados bajo los nombres de «Club Real» (Al Malaki) y «Club del Pueblo» (Nadi Al Umma);

Dos campeonatos consecutivos: Los de Yeda ganaron su primer título asiático en la final de la temporada 2024/2025 al vencer al club japonés Kawasaki Frontale por 2-0, y mantuvieron su corona en la temporada 2025/2026 al derrotar al club japonés Machida Zelvia por 1-0 en la prórroga;

Récord histórico: El Al Ahli entró en la historia como el primer equipo en ganar el torneo principal de Asia dos veces seguidas desde el logro de su rival local Al Ittihad en 2004 y 2005;

El factor del estadio gigante: El partido se llevará a cabo en el majestuoso estadio Alinma, ubicado en el complejo King Abdullah Sports City, con capacidad para más de 62 000 espectadores.

Marino Pušić y la legión de estrellas renovada

El cuerpo técnico y los movimientos en el mercado de fichajes del equipo de Yeda:

Un entrenador que ha conocido el éxito europeo: El equipo es dirigido desde agosto de 2026 por Marino Pušić, de 55 años, un especialista que logró el doblete en Ucrania con el Shakhtar Donetsk y fue campeón de los Países Bajos con el cuerpo técnico del Feyenoord;

Estrellas mundiales en la plantilla: La portería está custodiada por el exguardameta de la selección de Senegal y del Chelsea, Édouard Mendy; en la defensa central actúan el brasileño Roger Ibañez y el internacional turco Merih Demiral, mientras que en ataque el exinternacional inglés Ivan Toney y el brasileño Galeno son la principal amenaza;

Grandes cambios de verano: Aunque Riyad Mahrez y Franck Kessié abandonaron el club, fueron reemplazados por el extremo portugués Francisco Trincão, el líder armenio Eduard Spertsyan y el talento ucraniano Artem Bondarenko;

Base de la selección nacional: Entre los jugadores locales, Ali Majrashi, Ziyad Al-Johani, el héroe de la final Firas Al-Buraikan, Zakaria Hawsawi, Saleh Abu Al-Shamat y el nuevo delantero Abdullah Radif forman el núcleo de la selección de Arabia Saudita.

Igualdad histórica y el gran duelo de las 23:15

El Pakhtakor nunca se ha rendido ante el gigante saudí:

Equilibrio en los enfrentamientos directos: Ambas partes se han enfrentado 4 veces en el ámbito internacional oficial, con una igualdad total: 2 victorias para el Pakhtakor y 2 victorias para el Al Ahli;

Prueba de defensa y contraataque: Para el club de Taskent, una defensa heroica contra los delanteros de clase mundial y el aprovechamiento eficaz de los contraataques rápidos serán los factores decisivos;

Hora del partido: Este gran partido, correspondiente a la 1ª jornada de la Champions League Élite de la AFC, comienza hoy, 14 de septiembre, a las 23:15, hora de Taskent, en Yeda.

Este viaje del Pakhtakor al palacio del campeón asiático vigente es, sin duda, una prueba intensa que determinará no solo la posición del club capitalino, sino también la de todo el fútbol de clubes uzbeko en Asia.

En su opinión, ¿podrá el Pakhtakor de Taskent resistir dignamente ante el Al Ahli lleno de estrellas frente a 62 000 aficionados en Yeda y volver con puntos? ¿Cuál es su pronóstico para el partido de hoy y qué jugador rival deben neutralizar los «Leones»? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta el análisis de este partido crucial para el honor del fútbol uzbeko con todos los aficionados y seguidores del Pakhtakor!