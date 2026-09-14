Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: una nueva cerradura con tecnología de reconocimiento facial 3D

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Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition: una nueva cerradura con tecnología de reconocimiento facial 3D

Según informa el sitio ixbt.com, Huawei ha ampliado su gama de tecnologías de seguridad presentando la cerradura inteligente Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition. El lanzamiento oficial del dispositivo está programado para el 23 de septiembre de este año, marcando un nuevo estándar en la seguridad de hogares y oficinas. Así lo informa Ixbt.com informa .

El panel frontal del dispositivo cuenta con una cámara con sensor de profundidad, una lente gran angular de 161 grados y un botón de llamada de emergencia. Este diseño permite una vigilancia precisa de los visitantes en cualquier situación y un control máximo de la seguridad.

Inteligencia artificial y reconocimiento facial 3D

La característica principal de la cerradura es el sistema AI 3D Face Raise 3.0 basado en la tecnología 3D ToF. Este sistema recopila 307 200 puntos de datos de profundidad y es capaz de identificar al usuario en solo 0,8 segundos.

Los expertos destacan que esta tecnología cubre a personas con estaturas de entre 1,2 m y 2 m, así como ángulos de inclinación facial de hasta 30 grados. Gracias a los algoritmos de aprendizaje dinámico y al sistema de verificación de autenticidad, la cerradura distingue fácilmente entre fotos, vídeos e incluso modelos 3D de un rostro real.

Funciones inteligentes y autonomía prolongada

La IA integrada no solo reconoce rostros, sino que también detecta personas y registra eventos inusuales. Al presionar el timbre, la imagen del visitante puede enviarse a un smartphone, pantalla inteligente o panel de control central. El videoportero admite el desbloqueo remoto y el modo «imagen en imagen».

El dispositivo está equipado con una batería de 10 000 mAh, que proporciona hasta 6 meses de autonomía. Con cuatro pilas AA, esta cifra puede alcanzar los 7 meses. Si la fuente de alimentación principal se agota, un botón de emergencia rojo activa una alimentación de reserva, permitiendo abrir la puerta mediante huella dactilar o contraseña.

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Abror Shuhratov
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