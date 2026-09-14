Ousmane Dembélé habla por primera vez sobre el Balón de Oro: ¿Cómo se convirtió en uno de los mejores?

Una de las principales intrigas de la nueva temporada del fútbol europeo es el apasionado debate en torno al Balón de Oro, el prestigioso premio otorgado al mejor jugador del mundo. Ousmane Dembélé, líder del PSG y de la selección francesa, respondió con una sinceridad y filosofía inesperadas a una pregunta sobre sus posibilidades de ganar este máximo galardón individual en 2026. En declaraciones a la emisión oficial de la Ligue 1, el delantero reveló que nunca se consideró un «talento elegido», sino que alcanzó las cimas actuales gracias a un trabajo duro, constante e invisible a lo largo de toda su carrera.

Tras una temporada fantástica con el equipo parisino que le valió el reconocimiento de los expertos, la estrella destacó que afronta este año con tranquilidad y sin presiones. Entonces, ¿cómo es que Dembélé, quien alguna vez fue criticado por lesiones y problemas de disciplina, se convirtió en uno de los delanteros más peligrosos del mundo? ¿Puede el éxito en el PSG llevarlo al Balón de Oro y qué secreto se esconde tras su inesperada humildad?

«El niño del fondo de la clase y el destino no predestinado»: las confesiones de Dembélé

El extremo francés reveló su filosofía de vida y de fútbol:

Un ejemplo de trabajo humilde: «Siempre he sido así. Sabes, me sentaba al fondo de la clase y trabajaba duro. Nunca hablé mucho durante mi carrera, simplemente trabajé muchísimo», recordó Dembélé sobre su infancia y trayectoria.

«No era uno de los elegidos»: Evitando el lujo y el ruido mediático, el delantero insistió en que sus logros no son fruto de un don natural, sino el resultado de un entrenamiento incesante: «Como dije, nunca fui uno de los elegidos, simplemente trabajé duro».

Resultados sin palabras innecesarias: El jugador afirmó que prefiere dejar que el balón hable en el campo antes que conceder muchas entrevistas.

Una temporada fantástica en el PSG y la valoración del trabajo

Su paso por el club parisino reveló plenamente el potencial de Dembélé:

Un año excepcional: «Mi trabajo fue recompensado gracias a la fantástica temporada que tuve con el PSG», dijo el jugador sobre sus éxitos colectivos e individuales.

Liderazgo en el club: Kylian Mbappé tras su salida del club, Ousmane se convirtió en el principal motor del ataque parisino y creador de ocasiones de gol;

Regularidad en el juego: La estrella, que antes luchaba contra lesiones recurrentes, mantuvo una forma física óptima la temporada pasada, convirtiéndose en un verdadero líder en el campo.

El Balón de Oro 2026 y la «tranquilidad sin presión»

Dembélé aborda la lucha por los premios individuales con frialdad:

La ausencia de presión excesiva: «Este año veremos cómo se desarrollan las cosas. Sin presión, con tranquilidad», respondió el delantero a las preguntas de aficionados y periodistas.

Entre los principales candidatos europeos: Gracias a su regularidad en los últimos años, los expertos lo sitúan entre los candidatos serios al trofeo individual más prestigioso del continente.

La prioridad de los trofeos colectivos: Es evidente, por su actitud serena, que para el delantero las victorias en la Champions League y en el campeonato nacional están por encima de cualquier estatuilla individual.

Esta postura de Ousmane Dembélé, alejada del ruido y basada en el trabajo, lo convierte en una estrella aún más peligrosa y decidida en los campos de fútbol en 2026.

En tu opinión, ¿merece Ousmane Dembélé ganar el Balón de Oro 2026 o tienen otros candidatos más posibilidades? ¿Qué opinas de su difícil camino, desde el niño modesto al fondo de la clase hasta la estrella mundial? ¡Deja tus comentarios y comparte este interesante análisis con todos los aficionados al deporte y seguidores del PSG!