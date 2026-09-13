«Trump dice cosas diferentes cada día»: Teherán no sabe qué creer de las palabras de EE. UU.

·3·Mundo
«Trump dice cosas diferentes cada día»: Teherán no sabe qué creer de las palabras de EE. UU.

En el contexto de la situación geopolítica en Oriente Medio y las complejas relaciones diplomáticas entre Washington y Teherán, el presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirigió al líder estadounidense Donald Trump con una declaración abierta y crítica sobre su retórica política. El líder iraní subrayó que las opiniones expresadas por el jefe de la Casa Blanca hacia Irán son extremadamente contradictorias e inestables, afirmando que Teherán no sabe qué declaración de Trump tomar como posición real ni en qué basar su estrategia.

Un día amenazas y presiones, al siguiente llamados a la amistad y la cooperación: esto complica aún más el ya bajo nivel de confianza mutua entre ambos países. Entonces, ¿qué contradicciones de Trump expuso Pezeshkian, cómo afectan las señales inestables de la Casa Blanca a la diplomacia de Teherán y qué significa esta incertidumbre en las relaciones entre EE. UU. e Irán para la seguridad regional?

«Un día quiere destruirnos, al siguiente dice que somos amigos»: la protesta abierta de Pezeshkian

El presidente iraní Donald Trumpseñaló con ejemplos claros las marcadas diferencias entre las declaraciones diarias de:

  • Retórica en constante cambio: «Trump dice cosas diferentes cada día. No hay coherencia ni una línea diplomática clara en sus declaraciones», dijo el jefe de Estado iraní;

  • Amenazas de destrucción y pretensiones de amistad: «Un día amenaza con destruir completamente a Irán, pero al día siguiente declara: “Somos amigos de Irán”», reaccionó Pezeshkian;

  • El juego del reconocimiento y la negación: También señaló que Trump oscila entre reconocer a Irán como una potencia independiente y legítima, y negar totalmente su existencia;

  • El callejón sin salida en la toma de decisiones: «Por eso no sabemos exactamente qué declaración aceptar ni en cuál basar nuestra acción política», concluyó el líder iraní.

Las «señales contradictorias» de Washington: la profundización de la crisis de confianza

Las declaraciones desproporcionadas de la Casa Blanca complican el diálogo bilateral:

  • Confusión entre amenazas y ofertas: La administración estadounidense afirma por un lado querer aumentar la presión económica y militar sobre Irán, mientras que por otro llama a nuevos acuerdos y a la mesa de negociaciones;

  • La posición cautelosa de Teherán: La parte iraní ha subrayado en repetidas ocasiones que, en tales condiciones de inestabilidad, solo puede confiar en pasos prácticos, en la eliminación real de las sanciones y en garantías oficiales;

  • Ruptura del equilibrio diplomático: Las frecuentes salidas del líder estadounidense en redes sociales y prensa también complican considerablemente el trabajo de los mediadores internacionales (incluidos Omán y otros países).

Tensiones en Oriente Medio y un futuro incierto

La guerra de palabras entre EE. UU. e Irán afecta gravemente la política regional:

  • El estrecho de Ormuz y la seguridad petrolera: La escalada de declaraciones amenaza directamente las rutas marítimas estratégicas y la estabilidad del mercado energético mundial;

  • El oscurecimiento de las perspectivas de negociación: Mientras no haya una posición política clara y coherente, la probabilidad de concluir un nuevo acuerdo sólido sobre el programa nuclear o la seguridad regional sigue siendo muy baja;

  • Diplomacia de observación: Teherán elige por ahora una táctica de observación atenta de la política interna estadounidense y de las futuras acciones concretas de Trump.

Esta declaración de Masoud Pezeshkian demostró una vez más que Irán no confía en promesas vagas e inestables en su diálogo con Washington, sino solo en una diplomacia firme y equilibrada.

En su opinión, ¿estas declaraciones contradictorias de Donald Trump hacia Irán son una táctica de presión deliberada o el signo de una falta de estrategia clara en Washington? ¿Podrán Irán y EE. UU. alcanzar una paz diplomática en un futuro cercano? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis sobre la diplomacia en Oriente Medio con todos los entusiastas de la política internacional y sus amigos!

Masoud PezeshkianDonald TrumpDiplomacia EE. UU.-IránGeopolítica Oriente MedioRelaciones internacionales
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kushner hace una declaración inesperada: Trump ordena preparar un plan especialKushner hace una declaración inesperada: Trump ordena preparar un plan especialHoy, 18:21Xi Jinping y Narendra Modi ofrecen ayuda a Putin sobre Ucrania en una conversaciónXi Jinping y Narendra Modi ofrecen ayuda a Putin sobre Ucrania en una conversaciónHoy, 18:17Más de 60 sismos registrados en un día: temblores en serie en el sur de CaliforniaMás de 60 sismos registrados en un día: temblores en serie en el sur de CaliforniaHoy, 18:09«La ONU pierde su fuerza»: Tokayev pide una reforma radical del Consejo de Seguridad«La ONU pierde su fuerza»: Tokayev pide una reforma radical del Consejo de SeguridadHoy, 18:02Una influencer de 27 años fallece tras un procedimiento médicoUna influencer de 27 años fallece tras un procedimiento médicoHoy, 16:38Las trampas no bastaron: una familia invadida por ratasLas trampas no bastaron: una familia invadida por ratasHoy, 16:25
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico