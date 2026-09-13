Washington ha iniciado acciones diplomáticas sin precedentes e inesperadas para resolver la crisis mundial en torno a Ucrania. Jared Kushner, yerno y exasesor del presidente estadounidense, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff, calificó de «muy exitosos» sus viajes diplomáticos a Moscú y Kiev. En un influyente foro celebrado en Kiev, Kushner declaró que durante estas visitas se estudiaron a fondo las posiciones reales de ambas partes y que Washington tiene ahora una visión clara no solo para detener la guerra, sino también para garantizar una paz duradera y estable en la región.

El aspecto más sensacional es que el presidente de EE. UU. Donald Trump ha dado personalmente la orden de desarrollar un paquete de acciones concretas para lograr la paz, y la mesa de negociaciones tripartitas podría restablecerse pronto. Moscú también ha indicado que no rechaza tal diálogo, pero el obstáculo más difícil sigue siendo la cuestión territorial. Entonces, ¿qué nuevas ideas propuso Kushner en Kiev y Moscú, qué país se elige como plataforma principal para las negociaciones y en qué puntos deben llegar a un compromiso las partes para poner fin a la guerra?

«Ahora sabemos exactamente cuáles serán los próximos pasos»: la declaración de Kushner

Al hablar en el foro de Kiev, Jared Kushner reveló los resultados importantes de su viaje a la publicación «Evropeyskaya Pravda» («YEP»):

«El viaje fue muy exitoso»: «Diría que estas visitas fueron muy exitosas. Creo que ahora tenemos una comprensión clara de cuáles deberían ser los próximos pasos», dijo el representante estadounidense;

Fórmula para una paz duradera: Kushner señala que en EE. UU. se ha formado una visión sólida no solo sobre detener el conflicto, sino también sobre «qué puede conducir a una paz duradera y estable»;

Información obtenida de ambas partes: La información primaria y actual obtenida de los líderes rusos y ucranianos ha estimulado el nacimiento de nuevas ideas constructivas.

La misión de Trump y la inminente reunión tripartita

La Casa Blanca adopta una táctica activa como mediador en la resolución del conflicto:

El paquete de acciones especiales de Trump: Donald Trump ordenó la preparación de un plan de acción especial destinado a lograr la paz tras los resultados de las negociaciones de Kiev y Moscú;

Regreso al formato tripartito: Según Kushner, el paso más eficaz podría ser la organización de una reunión directa tripartita entre EE. UU., Rusia y Ucrania en un futuro próximo;

Responsabilidad de la mediación: «La tarea de Washington es trabajar con ambas partes, fortalecer la confianza mutua, buscar puntos de convergencia y crear oportunidades para llegar a un acuerdo», subrayó Kushner.

El obstáculo de las disputas territoriales y el lugar de las negociaciones: la opción de los EAU

Las grandes negociaciones diplomáticas se enfrentan a los obstáculos geopolíticos más complejos:

La cuestión territorial — el nudo más complejo: Jared Kushner admitió abiertamente que la cuestión territorial sigue siendo el debate más complejo y difícil en las consultas sobre Ucrania;

La respuesta prudente del Kremlin: El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, no negó el diálogo tripartito, pero reaccionó diciendo: «Todavía es demasiado pronto para hablar del lugar y la fecha exacta de las negociaciones»;

¿Es Abu Dabi una plataforma prioritaria?: El asesor del presidente ruso, Yuri Ushakov, reveló que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) podrían ser una plataforma de negociación prioritaria para las futuras reuniones de paz.

Esta sensacional misión diplomática de Jared Kushner y Steve Witkoff en Moscú y Kiev se convierte en la señal más seria para abrir las puertas al compromiso y llevar las estancadas conversaciones de paz a una nueva etapa en los próximos meses.

¿Cree que el nuevo plan propuesto por Donald Trump y Jared Kushner podrá reconciliar a Moscú y Kiev? ¿Podría firmarse un acuerdo decisivo para el destino de la guerra en la reunión tripartita prevista en los EAU? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este análisis extremadamente importante de la diplomacia mundial con todos los entusiastas de la política internacional y sus amigos!