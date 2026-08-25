Un canal de televisión iraní apunta a Barron Trump, el hijo menor de Trump

El Servicio Secreto de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre un video emitido por un canal de televisión estatal iraní que contiene amenazas contra el hijo menor del presidente Donald Trump, Barron Trump. Así lo informó Nur.kz .

Se informa que en febrero, tras el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y miembros de su familia fueron asesinados. Desde entonces, los medios iraníes radicales han difundido repetidamente material con amenazas contra el presidente Trump y su familia.

Anteriormente ya se habían proferido amenazas similares contra la primera dama Melania Trump. Sin embargo, en esta ocasión, se señala que el hijo menor del presidente, Barron Trump, se ha convertido públicamente en objeto de amenazas.

Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto de EE. UU., confirmó que están al tanto del video. «El Servicio Secreto es consciente de este video y está investigando todas las situaciones que puedan considerarse una amenaza para las personas bajo nuestra protección», declaró.

Al mismo tiempo, Herring enfatizó que, por razones de seguridad operativa, no discuten información de inteligencia relacionada con la protección del presidente y su familia.

El video de tres minutos incluye llamados a la violencia, así como imágenes escenificadas de lugares donde se sabe que el hijo del presidente estadounidense acude con frecuencia.

Al final del video, el presentador afirma que la gente «espera con ansias obtener la recompensa de 10 millones de dólares». El Servicio Secreto de EE. UU. está evaluando actualmente la veracidad de la amenaza.