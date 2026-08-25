Un canal de televisión iraní apunta a Barron Trump, el hijo menor de Trump

·118·Mundo
Un canal de televisión iraní apunta a Barron Trump, el hijo menor de Trump

El Servicio Secreto de EE. UU. ha iniciado una investigación sobre un video emitido por un canal de televisión estatal iraní que contiene amenazas contra el hijo menor del presidente Donald Trump, Barron Trump. Así lo informó Nur.kz .

Se informa que en febrero, tras el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y miembros de su familia fueron asesinados. Desde entonces, los medios iraníes radicales han difundido repetidamente material con amenazas contra el presidente Trump y su familia.

Anteriormente ya se habían proferido amenazas similares contra la primera dama Melania Trump. Sin embargo, en esta ocasión, se señala que el hijo menor del presidente, Barron Trump, se ha convertido públicamente en objeto de amenazas.

Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto de EE. UU., confirmó que están al tanto del video. «El Servicio Secreto es consciente de este video y está investigando todas las situaciones que puedan considerarse una amenaza para las personas bajo nuestra protección», declaró.

Al mismo tiempo, Herring enfatizó que, por razones de seguridad operativa, no discuten información de inteligencia relacionada con la protección del presidente y su familia.

El video de tres minutos incluye llamados a la violencia, así como imágenes escenificadas de lugares donde se sabe que el hijo del presidente estadounidense acude con frecuencia.

Al final del video, el presentador afirma que la gente «espera con ansias obtener la recompensa de 10 millones de dólares». El Servicio Secreto de EE. UU. está evaluando actualmente la veracidad de la amenaza.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)Científicos descubren un tiburón que camina por el fondo marino (video)Hoy, 20:52La NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacialLa NASA se prepara para lanzar un nuevo telescopio espacialHoy, 20:47Se otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacidoSe otorgan 55 mil dólares por cada hijo nacidoHoy, 19:46¿Dónde se guarda la receta secreta de 140 años de una famosa bebida?¿Dónde se guarda la receta secreta de 140 años de una famosa bebida?Hoy, 19:25Comienzan fuertes erupciones solares: la actividad aumenta drásticamenteComienzan fuertes erupciones solares: la actividad aumenta drásticamenteHoy, 19:00Lamine Yamal se ha mudado con su noviaLamine Yamal se ha mudado con su noviaHoy, 18:40
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público