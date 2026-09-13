HP presenta el OmniBook 3 17, un portátil de gran formato y asequible

La empresa estadounidense HP ha lanzado un nuevo portátil de gran formato y asequible, que incluye una pantalla amplia y un procesador Intel moderno, OmniBook 3 17 . Según ixbt.com, el precio inicial del dispositivo comienza en 1000 dólares, lo que permite adquirir uno de los dispositivos con la pantalla más grande de su segmento a un precio competitivo. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Pantalla y capacidades técnicas

La característica principal del portátil, como indica su nombre, es su gran pantalla de 17 pulgadas. Sin embargo, para reducir costes, la versión básica utiliza un panel TN económico con una resolución de solo 1600 x 900 píxeles. No obstante, los compradores tienen la opción de elegir modificaciones más costosas, equipadas con pantallas Full HD con paneles IPS de mayor calidad.

El hardware del dispositivo cumple con las exigencias modernas. Según informa ixbt.com, se han seleccionado procesadores Intel de la serie Wildcat Lake, concretamente los Core Series 3, como corazón del portátil. Se espera que estos chips ofrezcan a los usuarios un alto rendimiento junto con una buena autonomía.

Batería y opciones de memoria

También existen diferencias en la capacidad de la batería según la modificación. En particular, las versiones más pequeñas del dispositivo están equipadas con una batería de 41 Wh. Si el usuario necesita un tiempo de trabajo más prolongado, deberá pagar un suplemento para elegir la versión con una batería mayor de 68 Wh.

En cuanto a las opciones de memoria, la versión básica y más económica cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD. Esto constituye una base inicial suficiente para tareas diarias, estudios y trabajo de oficina.

Conectividad y diseño

La compatibilidad con tecnologías de red inalámbrica modernas es una de las ventajas importantes del nuevo portátil. Los compradores podrán disfrutar de los estándares de última generación Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0, lo que aumenta drásticamente la velocidad y estabilidad de la transferencia de datos.

Los puertos necesarios para trabajar con periféricos están integrados directamente en el chasis, incluyendo:

Dos puertos USB-A

Dos puertos USB-C

Conector HDMI

A pesar de todas las especificaciones técnicas indicadas y el gran tamaño de la pantalla, el peso total de este portátil es de 2 kg. Esto lo hace relativamente cómodo para llevarlo consigo si es necesario, considerando sus dimensiones.