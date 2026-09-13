HP presenta el OmniBook 3 17, un portátil de gran formato y asequible

·1·Tecnología
HP presenta el OmniBook 3 17, un portátil de gran formato y asequible

La empresa estadounidense HP ha lanzado un nuevo portátil de gran formato y asequible, que incluye una pantalla amplia y un procesador Intel moderno, OmniBook 3 17 . Según ixbt.com, el precio inicial del dispositivo comienza en 1000 dólares, lo que permite adquirir uno de los dispositivos con la pantalla más grande de su segmento a un precio competitivo. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Pantalla y capacidades técnicas

La característica principal del portátil, como indica su nombre, es su gran pantalla de 17 pulgadas. Sin embargo, para reducir costes, la versión básica utiliza un panel TN económico con una resolución de solo 1600 x 900 píxeles. No obstante, los compradores tienen la opción de elegir modificaciones más costosas, equipadas con pantallas Full HD con paneles IPS de mayor calidad.

El hardware del dispositivo cumple con las exigencias modernas. Según informa ixbt.com, se han seleccionado procesadores Intel de la serie Wildcat Lake, concretamente los Core Series 3, como corazón del portátil. Se espera que estos chips ofrezcan a los usuarios un alto rendimiento junto con una buena autonomía.

Batería y opciones de memoria

También existen diferencias en la capacidad de la batería según la modificación. En particular, las versiones más pequeñas del dispositivo están equipadas con una batería de 41 Wh. Si el usuario necesita un tiempo de trabajo más prolongado, deberá pagar un suplemento para elegir la versión con una batería mayor de 68 Wh.

En cuanto a las opciones de memoria, la versión básica y más económica cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD. Esto constituye una base inicial suficiente para tareas diarias, estudios y trabajo de oficina.

Conectividad y diseño

La compatibilidad con tecnologías de red inalámbrica modernas es una de las ventajas importantes del nuevo portátil. Los compradores podrán disfrutar de los estándares de última generación Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0, lo que aumenta drásticamente la velocidad y estabilidad de la transferencia de datos.

Los puertos necesarios para trabajar con periféricos están integrados directamente en el chasis, incluyendo:

  • Dos puertos USB-A
  • Dos puertos USB-C
  • Conector HDMI
A pesar de todas las especificaciones técnicas indicadas y el gran tamaño de la pantalla, el peso total de este portátil es de 2 kg. Esto lo hace relativamente cómodo para llevarlo consigo si es necesario, considerando sus dimensiones.

HpPortátilOmnibookTecnologíaNoticias
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

SpaceX instala la nave Starship en la torre Mechazilla para sus próximas pruebasSpaceX instala la nave Starship en la torre Mechazilla para sus próximas pruebasHoy, 15:53Samsung renueva radicalmente las pantallas de sus flagships Galaxy S27 tras tres añosSamsung renueva radicalmente las pantallas de sus flagships Galaxy S27 tras tres añosHoy, 14:28El precio del smartphone Trump Mobile T1 sube drásticamente hasta los 750 dólaresEl precio del smartphone Trump Mobile T1 sube drásticamente hasta los 750 dólaresHoy, 13:52Se espera que el peso del iPhone 18 Pro Max alcance casi los 250 gramosSe espera que el peso del iPhone 18 Pro Max alcance casi los 250 gramosHoy, 12:54Los smartphones de la serie Honor Magic9 presentados con capacidades de cámara únicasLos smartphones de la serie Honor Magic9 presentados con capacidades de cámara únicasHoy, 12:21China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)Hoy, 12:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Presentan en Pekín un nuevo robot biónico con piel artificial
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un pago de iPhone provoca una tragedia familiar (vídeo)
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Publican nuevas imágenes del Starship recuperado en el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
Un cuerpo celeste de un metro de diámetro cayó sobre el océano Índico
La inteligencia artificial escapa al control humano: ¡Los científicos dan la voz de alarma!
La inteligencia artificial escapa al control humano: ¡Los científicos dan la voz de alarma!