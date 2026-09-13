Una influencer de 27 años fallece tras un procedimiento médico

Oliviya Oras, reconocida influencer en Finlandia y una de las primeras estrellas locales de las redes sociales, falleció a los 27 años. Murió el 2 de septiembre en Helsinki tras un procedimiento médico fallido, según informaron sus padres.

Los allegados de Oliviya describieron su muerte como inesperada. La familia pidió respeto a su privacidad y solicitó no revelar los detalles del fallecimiento por el momento.

Un amigo de Oliviya informó a los medios locales que su muerte se debió a circunstancias fuera de su control, añadiendo que es posible que se realicen investigaciones adicionales sobre el caso.

Oliviya nació en 1998, siendo la única hija del marchante de arte Reijo Oras (80 años) y Johanna Oras (56 años).

Alcanzó la fama en las redes sociales desde su adolescencia. En su momento de mayor actividad, llegó a tener cerca de 40 000 seguidores. La vida de Oliviya fue incluso objeto de un « The Perfect Selfie » documental titulado.

Más tarde, se alejó del foco público para trabajar en marketing, moda, empresas de inteligencia artificial y en la firma de diseño de su madre, Kallary .

En 2025, Oliviya fundó la organización Oras Respiratus para apoyar la investigación sobre enfermedades pulmonares.

Cuatro días antes de su muerte, publicó una foto con su pareja, Oskar Komulainen, desde un restaurante con estrella Michelin en Bekkjarvik, Noruega, donde celebraban el cumpleaños de Oskar.

En dicha publicación, Oliviya escribió: «Sin duda, nunca olvidaremos esta noche».

El empresario Peter Vesterbacka también comentó que vio a Oliviya en Turku pocos días antes de su fallecimiento.

«Esta noticia fue inesperada para todos. Era una mujer joven, brillante y maravillosa. Todavía me pregunto cómo pudo suceder», declaró.

Anitra Ahtola, directora de una escuela de danza, también dedicó unas emotivas palabras en memoria de Oliviya.

«Te fuiste demasiado pronto. El amor entre tú y Osku era realmente especial», escribió.

El sábado, la madre de Oliviya publicó en redes sociales una foto enmarcada de su hija junto a una rosa y una vela.

«Oliviya 1998–2026. Recordémosla en la plataforma que ella tanto amaba», escribió Johanna Oras.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe médico oficial sobre la causa de la muerte de Oliviya Oras.