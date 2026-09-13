Se esperan nuevos cambios en el diseño del flagship Xiaomi 18 Pro

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Se esperan nuevos cambios en el diseño del flagship Xiaomi 18 Pro

Se han filtrado en Internet imágenes de fundas diseñadas para el smartphone Xiaomi 18 Pro, revelando cambios interesantes en la construcción del flagship de próxima generación. Según ixbt.com, el nuevo accesorio muestra que el dispositivo contará con un módulo de cámara, un chasis y un botón adicional diferentes en comparación con el modelo actual Xiaomi 17 Pro. Esta información filtrada ya ha captado la atención de los fans de la marca y entusiastas de la tecnología. Sobre esto, Ixbt.com informa.

Durante la comparación, se determinó que al colocar la funda en el modelo Xiaomi 17 Pro, queda un espacio vacío notable debajo del bloque de la cámara. Esta situación podría significar que el bloque de la cámara principal de la próxima generación se extenderá significativamente hacia abajo. Según los expertos, es probable que este espacio adicional se deba a la necesidad de instalar sensores más grandes o una óptica actualizada.

Dimensiones del chasis y botón de inteligencia artificial

En cuanto a otros cambios en el diseño, el Xiaomi 18 Pro tendrá un chasis ligeramente más largo que su predecesor. Al mismo tiempo, se espera que la ubicación de los botones de encendido y volumen permanezca prácticamente sin cambios, lo que permite mantener la ergonomía general del dispositivo. También es notable que en la construcción de la funda ha aparecido un orificio para un botón físico adicional.

Según las suposiciones, este nuevo botón adicional servirá para proporcionar un acceso rápido a las funciones de inteligencia artificial en el sistema HyperOS. Para Xiaomi, esta no es una idea totalmente nueva, ya que un botón adicional similar se utilizó anteriormente en los modelos Mi 10 y MIX 3, aunque luego la empresa lo descartó. Hoy en día, en el contexto de la popularización de las tecnologías de inteligencia artificial generativa, esta solución está regresando.

Capacidades de cámara y fechas de presentación

Basándose en otras filtraciones, el Xiaomi 18 Pro recibirá actualizaciones avanzadas en la cámara. Se espera que el smartphone incorpore un nuevo sensor principal SmartSens de 200 MP con tecnología LOFIC 3.0 y un formato óptico de 1/1,28 pulgadas. Además, se dice que la empresa planea recuperar el diseño de chasis transparente por primera vez desde el modelo Mi 10 Ultra.

Según la información, se espera que los modelos Xiaomi 18 Pro y 18 Pro Max se presenten en septiembre de 2026. Se estima que el Xiaomi 18 base, con el nombre en clave Venice, saldrá un poco más tarde, en el período comprendido entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Al mismo tiempo, existen informes de que el modelo Xiaomi 18 Ultra ha sido cancelado por la empresa.

Por ahora, toda esta información sigue sin ser confirmada oficialmente. Aunque las fundas muestran claramente los futuros cambios constructivos, las características de la cámara, la función exacta del botón adicional y las fechas de lanzamiento de los smartphones aún esperan un anuncio oficial.

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Abror Shuhratov
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