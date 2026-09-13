Maresca elogia la entrega de Erling Haaland: ¡Revelaciones impactantes antes del derbi!

Hoy, los aficionados al fútbol en Inglaterra y en todo el mundo esperan con ansias el duelo central de la 4.ª jornada de la Premier League: el derbi de Manchester. En este choque crucial que comenzará a las 20:30, el Manchester City recibe en casa a su acérrimo rival, Manchester United». Antes de este enfrentamiento monumental, el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca, elogió especialmente la inigualable ética de trabajo y las cualidades de liderazgo de su máximo goleador, Erling Haaland. La estrella noruega, que ya ha alcanzado un estado de forma increíble al inicio de la temporada y que derrotó él solo al FC Porto en la Champions League, ha dejado impresionado al cuerpo técnico con un esfuerzo defensivo encomiable.

¿Qué hazaña de Haaland destacó Maresca antes del derbi, cuáles son los números del delantero de 26 años esta temporada y cómo intentará el United detenerlo hoy?

«Corrió 80 metros para recuperar el balón»: La admiración de Maresca

En una entrevista con City Xtra, el técnico del Manchester City valoró no solo la capacidad ofensiva del noruego, sino también su sacrificio defensivo:

Más que un goleador, un verdadero guerrero: «Erling no solo marca goles, trabaja duro y sin descanso en el campo», afirmó Maresca;

El sprint de 80 metros contra el FC Porto: El entrenador reveló un episodio destacable: «En una de las jugadas contra el FC Porto, corrió 80 metros solo para ayudar al equipo a recuperar el balón. Esto demuestra que su importancia en el campo no se mide solo por los goles»;

Una sed de victoria inquebrantable: Según el técnico, Haaland se ha convertido en un líder nato que solo piensa en ganar en cada disputa.

5 goles en 5 partidos: Doblete en Champions y estadísticas implacables

El delantero noruego de 26 años se ha convertido en una pesadilla para los porteros rivales esta temporada:

Cima de la eficacia: Haaland ha logrado anotar 5 goles en sus 5 apariciones esta temporada;

El artífice de la victoria europea: Recientemente, en la primera jornada de la Champions League, marcó un doblete contra el FC Porto portugués (2-0), dando una victoria crucial a los «Citizens»;

Gran estado de forma antes del derbi: Además de amenazar la portería rival, su presión constante durante los 90 minutos lo convierte en la figura más peligrosa del derbi de hoy.

Hoy a las 20:30: Un enfrentamiento de alto nivel en el derbi de Manchester

Una de las rivalidades más intensas del fútbol inglés está a punto de comenzar:

El duelo crucial City - United: Este partido de la 4.ª jornada de la Premier League se jugará bajo una gran presión psicológica, determinando quién manda en la ciudad de Manchester;

Un líder invicto: El City saltará al campo con el objetivo de continuar su racha perfecta en la liga y mantener el liderato;

La prueba defensiva de los «Red Devils»: «Manchester United» tendrá como misión principal neutralizar al imparable Erling Haaland, quien no duda en correr 80 metros para recuperar el balón.

El Manchester City de Enzo Maresca está listo para el derbi de hoy, y el goleador noruego tiene la intención de dar el golpe definitivo una vez más.

¿Crees que Erling Haaland volverá a marcar en el gran derbi de las 20:30 para darle la victoria al Manchester City, o podrá elManchester United» frenar al superdelantero a domicilio? ¿El sprint de 80 metros de Haaland demuestra que es el mejor jugador del mundo? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte este análisis antes del superderbi con todos los fans de la Premier League y del fútbol!