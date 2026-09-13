El flagship iQOO 16 recibirá una pantalla Samsung de nueva generación y una batería masiva

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El flagship iQOO 16 recibirá una pantalla Samsung de nueva generación y una batería masiva

En un momento en que el mercado de los smartphones evoluciona rápidamente, la marca iQOO ha revelado el diseño y las características técnicas principales de su próximo flagship, el iQOO 16. Descrito por los fabricantes como un «monstruo en su interior», este dispositivo tiene como objetivo establecer nuevos estándares en la industria móvil gracias a sus capacidades ultra potentes. Según ixbt.com, el reconocido insider Debayan Roy publicó una descripción detallada de este smartphone, que se espera supere a los flagships actuales. Así lo informa la noticia de Ixbt.com.

Uno de los aspectos más llamativos del dispositivo es su pantalla. El modelo iQOO 16 estará equipado con un panel OLED plano de 6,85 pulgadas. Soporta una resolución 2K y una tasa de refresco de 165 Hz. El insider destaca que se trata de una pantalla Samsung fabricada con el material M16 más avanzado, una tecnología que ni siquiera se espera en el futuro Galaxy S26 Ultra.

Procesador de vanguardia y alto rendimiento

La base de la plataforma de hardware del smartphone estará compuesta por el potente chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, aún no presentado oficialmente. Este procesador de nueva generación permitirá al iQOO 16 ejecutar las tareas más pesadas, incluidos juegos exigentes y funciones de AI, sin ninguna dificultad. También se incluye un puerto USB 3.2 moderno para una transferencia de datos rápida.

En cuanto a la capacidad de la batería, el dispositivo también aspira a ser un verdadero récord. El smartphone contará con una batería masiva de 8400 mAh. Para recuperar tal energía, se ofrecerá una tecnología de carga rápida de 100 W y una opción de carga inalámbrica. Esto permitirá a los usuarios utilizar el dispositivo durante mucho tiempo sin preocuparse por quedarse sin energía.

Sistema de cámara perfecto y protección

En cuanto a las capacidades fotográficas, el iQOO 16 estará equipado con un bloque de cámara principal compuesto por tres sensores de 50 MP. El módulo principal alberga un sensor de gran formato óptico de 1/1,3 pulgadas, mientras que el objetivo periscópico con zoom óptico 3x utiliza un sensor Sony IMX882. La resolución de la cámara frontal es de 32 MP, garantizando autorretratos de calidad y videollamadas.

El cuerpo del dispositivo cumple plenamente con las exigencias modernas y cuenta con una protección de alto nivel contra el agua y el polvo con certificación IP69. Cabe recordar que el insider Debayan Roy, quien reveló esta información, ya había difundido anteriormente las características de los smartphones Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, así como imágenes del Xiaomi 15 Ultra. Se espera que el flagship iQOO 16 represente una competencia seria para los líderes del mercado móvil gracias a su pantalla avanzada y sus especificaciones técnicas.

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Abror Shuhratov
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