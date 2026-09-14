Una madre pierde la audición tras el nacimiento de su cuarto hijo

En Estados Unidos, una madre de cuatro hijos se enfrentó a graves problemas auditivos tras el parto. Ni siquiera podía oír llorar a su bebé y temía no volver a escuchar nunca más la voz de sus hijos.

Madison Rae, una ingeniera de software de 29 años, dijo que su audición disminuyó drásticamente después de dar a luz a su cuarto hijo. Ella supone que esta situación está relacionada con los cambios hormonales postparto.

Al principio, Madison pensó que era algo normal y temporal tras el parto. Pero el fuerte zumbido en sus oídos no desaparecía y su audición empeoraba cada vez más.

« No podía oír a mi hija cuando lloraba. Cuando mi marido no estaba en casa, tenía que estar siempre en la misma habitación que ella para vigilarla », dijo a la revista « Need To Know ».

Para entender lo que decían sus hijos, tenía que estar cerca de ellos y observar los movimientos de sus labios. Sus hijos mayores aprendieron rápidamente que debían acercarse a ella, tocarle el hombro y ponerse frente a ella antes de hablarle.

Los cuatro hijos de Madison tienen ahora 9, 8, 6 años y 18 meses. Ella afirma que su embarazo de febrero de 2025 fue normal, de bajo riesgo y sin complicaciones.

Los problemas auditivos afectaron gravemente su trabajo y su vida social. Madison utilizaba transcripciones en sus reuniones de trabajo y empezó a evitar eventos sociales porque le resultaba difícil entender a la gente.

« Hacía ejercicio en el gimnasio por la mañana cuando no había nadie. No quería que la gente pensara que los ignoraba a propósito cuando me hablaban », dijo.

Madison también evitaba las clases de fitness porque le preocupaba no poder oír al instructor. Pedir a la gente que repitiera lo que decía le resultaba incómodo.

Su familia la apoyó mucho durante este periodo. Tim Hope, el compañero de Madison y padre de su hijo menor, también la apoyó constantemente.

Un examen auditivo posterior mostró que la audición de Madison estaba muy por debajo de lo normal. Fue remitida a un especialista en otorrinolaringología, pero la lista de espera para una cita era de más de seis meses.

Después, acudió al Dr. Daniel Lee, de la clínica Proliance Surgeons Puget Sound Ear Nose and Throat. El especialista sospechó que podría tratarse de otosclerosis.

La otosclerosis es una afección relacionada con un trastorno del movimiento de uno de los huesos más pequeños del oído medio, el estribo, lo que afecta a la audición.

Al principio, a Madison le recomendaron usar audífonos. Sin embargo, un examen posterior reveló que su audición había empeorado aún más, por lo que la cirugía era necesaria.

En enero de 2026, casi un año después del parto, la audición de Madison había disminuido tanto que fue operada. Durante la cirugía, el Dr. Lee confirmó el diagnóstico de otosclerosis.

En un control cuatro meses después, se descubrió que la audición del oído operado había vuelto a niveles normales.

Madison fue operada del segundo oído en junio de 2026. Dice que tras la cirugía no pudo oír nada durante las primeras semanas, pero luego su audición se recuperó muy rápidamente.

« De repente, todo empezó a sonar muy fuerte. En ese momento, el zumbido en mis oídos también cesó. Fue un gran alivio para mí », dijo.

Madison dijo que este periodo difícil la asustó mucho, pero que ahora está agradecida por todo lo que tiene en su vida, especialmente por sus sentidos.

Destaca que este suceso le ha hecho comprender mejor la fuerza de las madres y las numerosas dificultades por las que pasan.