Escándalo en el derbi de Manchester: Se reconoce oficialmente el error en el gol de Haaland

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Escándalo en el derbi de Manchester: Se reconoce oficialmente el error en el gol de Haaland

¡Se ha publicado una declaración que ha sacudido a toda la comunidad futbolística tras el enfrentamiento más candente de la Premier League: el derbi de Manchester! En el tenso encuentro en Old Trafford, Manchester Cityobtuvo la victoria por 1-0 gracias a un gol de Erling Haaland que debió ser anulado. La organización de árbitros ingleses se disculpó oficialmente conManchester Unitedy admitió un error grave. Entonces, ¿qué pasó realmente en la sala del VAR y cómo engañaron a Michael Oliver?

El impacto del minuto 60: ¿Por qué Oliver cambió de opinión?

La polémica situación que decidió el destino del partido ocurrió en el minuto 60. El informe oficial de Pro Ref, publicado por el periodista Ben Jacobs, detalla los hechos:

  • La decisión inicial correcta: El árbitro central Michael Oliver anuló inmediatamente el gol de Haaland por fuera de juego;

  • La precipitación del VAR: Al trazar las líneas, los asistentes de video determinaron que Haaland no estaba en fuera de juego, pero...

  • El jugador ignorado: Enzo Fernández, aunque no tocó el balón, tuvo una influencia activa y directa en la jugada;

  • La infracción: El sistema VAR debió recomendar al árbitro que fuera a revisar el monitor para una evaluación subjetiva, pero validó el gol directamente sin ese paso.

La admisión oficial del comité arbitral

«Según la decisión inicial del árbitro en el campo, se señaló fuera de juego. El VAR no tuvo en cuenta la influencia potencial de Enzo en la jugada y debió recomendar una revisión. Hemos contactado al clubManchester Unitedy admitimos que se cometió un error arbitral».

Este reconocimiento no cambia el resultado del partido, pero ha avivado la ola de descontento legítimo en el campamento de los «Red Devils».

Análisis de la situación decisiva

Situación

Decisión arbitral

Evaluación correcta (Conclusión Pro Ref)

Árbitro central (M. Oliver)

Anuló el gol por fuera de juego

Decisión correcta era

Intervención del VAR

Validó el gol basándose en la línea de Haaland

Error grave, influencia en la jugada no evaluada

Decisión final

Victoria del City por 1-0

Reconocido oficialmente como error arbitral

¿Crees que los errores en la Premier League han disminuido o aumentado desde la llegada del VAR? ¿Qué opinas de esta pérdida de puntos injusta para el United?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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