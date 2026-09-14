Podrían haber rastros de civilizaciones extraterrestres ocultos en la Luna

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Podrían haber rastros de civilizaciones extraterrestres ocultos en la Luna

Científicos sugieren que restos tecnológicos pertenecientes a posibles civilizaciones extraterrestres que existieron en el pasado lejano podrían estar preservados en la superficie de la Luna. Los investigadores creen que es posible que fragmentos extremadamente pequeños de estas tecnologías hayan atravesado el espacio interestelar hasta llegar a la Luna.

Los resultados del estudio fueron publicados en un servidor de preimpresiones de archivos. Esto fue reportado por « Ohu.Az » basándose en información de « Live Science ».

Durante muchos años, los científicos han buscado señales de actividad tecnológica de civilizaciones extraterrestres en el universo. Sin embargo, hasta ahora no se han encontrado pruebas fiables que confirmen la existencia de tales civilizaciones. Los autores del estudio sugieren que una de las razones probables es que estas civilizaciones podrían haber desaparecido hace mucho tiempo.

No obstante, existe la posibilidad de que los restos tecnológicos que crearon aún se conserven. Los científicos consideran a la Luna como uno de los lugares más prometedores para buscar tales rastros.

Esto se debe principalmente a las condiciones naturales únicas de la Luna. No posee atmósfera ni campo magnético. Por ello, la superficie lunar está constantemente expuesta a meteoritos, así como a un flujo de partículas microscópicas provenientes del sistema solar y más allá.

Además, en la Luna no hay actividad tectónica ni agua líquida. Por esta razón, las partículas que caen en su superficie no se erosionan con el tiempo como en la Tierra ni desaparecen por otros procesos, pudiendo permanecer mucho tiempo en el polvo lunar.

Los investigadores suponen que entre ese polvo podrían encontrarse fragmentos extremadamente pequeños derivados de la actividad tecnológica de civilizaciones extraterrestres extintas hace mucho tiempo.

Por ejemplo, tras la destrucción de inmensas estructuras espaciales artificiales, incluyendo esferas de Dyson, o naves espaciales pertenecientes a civilizaciones extraterrestres, sus restos podrían haberse dispersado por el espacio interestelar.

Se supone que partículas microscópicas compuestas de metal u otros materiales artificiales podrían haber sido expulsadas de los sistemas estelares donde vivían civilizaciones inteligentes debido a potentes vientos estelares. Podrían haber viajado a través de la galaxia durante mucho tiempo, hasta finalmente entrar en el sistema solar y caer en la superficie lunar.

Según los científicos, si tales restos tecnológicos realmente existen, podría ser relativamente más fácil identificarlos y encontrarlos en la superficie de la Luna que en otros planetas.

Sin embargo, por ahora, esto es solo una hipótesis científica . No existe ninguna prueba que confirme el hallazgo de tecnologías o restos pertenecientes a civilizaciones extraterrestres en la Luna.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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