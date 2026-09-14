«¡Quien gane la carrera de la IA, gobernará el mundo!»: Trump se niega a frenar la IA

Las preocupaciones sobre que las tecnologías de inteligencia artificial (IA) puedan poner en peligro a la civilización humana han provocado un choque agudo en la escena política mundial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, han rechazado rotundamente los llamamientos de los multimillonarios y desarrolladores más importantes del sector para detener temporalmente el progreso. Según información publicada por el prestigioso diario The Washington Post , la administración de Washington no puede ralentizar artificialmente el desarrollo de la IA a pesar del riesgo de extinción humana, ya que esto equivaldría a perder la ventaja frente a China en esta carrera geopolítica.

Mientras líderes de la industria de la IA como Sam Altman de OpenAI, Dario Amodei de Anthropic y Elon Musk de xAI advierten sobre el riesgo de que los modelos de nueva generación se salgan de control, la Casa Blanca calificó tales declaraciones de «manipulación por fuerzas negativas». ¿Por qué Washington prioriza el mercado bursátil y la superioridad económica antes que la vida de millones de personas? ¿Qué riesgos asume el Congreso al oponerse a la regulación de la IA, y hacia qué futuro conducirá al mundo la confrontación tecnológica entre Estados Unidos y China?

«Quien gana en la IA, gana en todas partes»: la declaración contundente de Trump

Durante una conversación con periodistas en el torneo de golf Irish Open, Donald Trump reveló el objetivo estratégico de la Casa Blanca:

La exigencia de superioridad sobre China: «Estamos por delante de China en el campo de la IA, somos el país tecnológicamente más avanzado del mundo. Para ser honesto, quiero que siga siendo así», declaró el presidente estadounidense;

La fórmula de la victoria absoluta: Trump resumió el desenlace de la lucha tecnológica en una frase: «Quien gane la carrera de la inteligencia artificial, ganará en todos los ámbitos»;

El mercado bursátil y la apuesta económica: El presidente ha vinculado gran parte de su política económica a los éxitos de la IA, ya que esta explosión tecnológica está registrando récords históricos en las bolsas estadounidenses.

La advertencia de Musk, Altman y Amodei: ¿Por qué tienen miedo los gigantes?

Tres fundadores clave de la industria habían pedido precaución al gobierno:

La alianza del trío: Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic) afirmaron que la velocidad a la que los modelos de IA superan la inteligencia humana es muy peligrosa y propusieron ralentizar el desarrollo;

«La humanidad podría desaparecer»: Los científicos y desarrolladores temen que si las supercomputadoras y la IA autónoma se salen de control, esto ponga fin a la existencia humana;

La objeción de Trump: El presidente calificó estas preocupaciones como alegaciones infundadas de «fuerzas negativas»: «Hay muchas fuerzas negativas planteando este tema. Hablan de cosas que nunca sucederán».

Mike Johnson y la preocupación del Congreso: «Perder ante China es un peligro para cada estadounidense»

El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU. también se opuso firmemente a las restricciones tecnológicas:

Resistencia a leyes apresuradas: «Si el Congreso organiza una reunión de emergencia ahora para regular (imponer restricciones) la IA, perderemos esta carrera ante China. Y eso significa un peligro real para cada estadounidense», advirtió Johnson;

Responsabilidad corporativa: El presidente de la Cámara enfatizó que la seguridad no debería garantizarse mediante un control estatal estricto, sino mediante la responsabilidad de las empresas de TI que crean los programas;

La duda en la sociedad: Las encuestas muestran que los estadounidenses están cada vez más preocupados por el rápido desarrollo de la IA y que los políticos están convirtiendo este tema en una herramienta electoral.

El rechazo de la dirección de Washington a limitar la inteligencia artificial significa que la lucha tecnológica entre Estados Unidos y China ha entrado en una fase nueva y más peligrosa.

En su opinión, ¿puede el desarrollo desenfrenado e ilimitado de la inteligencia artificial constituir realmente una amenaza fatal para la humanidad en el futuro, o tiene razón Trump al decir que las naciones no deben detenerse ni un segundo en esta carrera global? ¿Quién ganará en el debate de la IA entre Estados Unidos y China? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios y difunda este análisis de la confrontación tecnológica, que concierne al destino del mundo entero, a todos sus seres queridos y entusiastas del sector TI!