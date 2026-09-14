Un perro pequeño hace lo inesperado ante el ataque de un leopardo

·14·Mundo
Un perro pequeño hace lo inesperado ante el ataque de un leopardo

En la India, un pequeño perro doméstico luchó contra un leopardo que se había infiltrado en su patio, obligando al depredador a huir. El sorprendente incidente fue captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se ve al perro durmiendo fuera de la casa. Al caer la noche, un gran leopardo entra discretamente en el patio y se lanza sobre el perro dormido.

Sin embargo, el leopardo no esperaba tal resistencia del pequeño perro. Este se despertó al instante y se lanzó contra el depredador, mucho más grande que él. Atacó al leopardo con sus dientes, negándose a retroceder.

A continuación, comenzó un intenso enfrentamiento entre ambos animales. Lucharon en el patio durante un buen rato. Finalmente, el leopardo decidió abandonar el lugar y huyó.

Lo más sorprendente es que el pequeño perro persiguió al depredador hasta fuera del patio. Solo después de esto, una persona salió de la casa.

El incidente ocurrió la noche del martes 8 de septiembre en la región de Rudraprayag, en el estado de Uttarakhand, India. La noticia fue reportada por «Need To Know».

A pesar del aterrador ataque del leopardo, el valiente perro sobrevivió sin sufrir ninguna herida.

Sin embargo, este suceso ha aumentado la preocupación entre la población local. Se informa que las apariciones de leopardos cerca de zonas residenciales y hogares han aumentado en las últimas semanas.

Los residentes temen que el próximo ataque pueda representar un peligro grave para los humanos. Los aldeanos han solicitado al Departamento Forestal que refuerce las patrullas nocturnas y vigile los movimientos de los leopardos.

La región de Rudraprayag tiene una historia famosa relacionada con ataques de leopardos. Antaño, el «leopardo devorador de hombres de Rudraprayag» sembró el pánico allí. Según los informes, causó la muerte de más de 100 personas.

El famoso cazador británico Jim Corbett rastreó a este animal durante mucho tiempo antes de finalmente abatirlo en 1926.

Región de RudraprayagJim CorbettPerro pequeñoDepartamento ForestalIndia
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un hombre que intentó robar una pizza vivió una situación inesperadaUn hombre que intentó robar una pizza vivió una situación inesperadaHoy, 10:39Podrían haber rastros de civilizaciones extraterrestres ocultos en la LunaPodrían haber rastros de civilizaciones extraterrestres ocultos en la LunaHoy, 10:32Erdoğan felicita a los ciudadanos judíos de Turquía por Rosh HashanáErdoğan felicita a los ciudadanos judíos de Turquía por Rosh HashanáHoy, 09:49«¡O combustible nuclear, o conflicto militar!»: EE. UU. lanza un ultimátum tajante a Teherán«¡O combustible nuclear, o conflicto militar!»: EE. UU. lanza un ultimátum tajante a TeheránHoy, 08:31Atado a la torre: en India, los habitantes toman como rehén a un operador por falta de 5GAtado a la torre: en India, los habitantes toman como rehén a un operador por falta de 5GHoy, 07:47El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?El secreto de longevidad de una mujer de 100 años: ¿un hot dog y una Coca-Cola Light al día?Hoy, 03:48
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte