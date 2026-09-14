Un perro pequeño hace lo inesperado ante el ataque de un leopardo

En la India, un pequeño perro doméstico luchó contra un leopardo que se había infiltrado en su patio, obligando al depredador a huir. El sorprendente incidente fue captado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se ve al perro durmiendo fuera de la casa. Al caer la noche, un gran leopardo entra discretamente en el patio y se lanza sobre el perro dormido.

Sin embargo, el leopardo no esperaba tal resistencia del pequeño perro. Este se despertó al instante y se lanzó contra el depredador, mucho más grande que él. Atacó al leopardo con sus dientes, negándose a retroceder.

A continuación, comenzó un intenso enfrentamiento entre ambos animales. Lucharon en el patio durante un buen rato. Finalmente, el leopardo decidió abandonar el lugar y huyó.

Lo más sorprendente es que el pequeño perro persiguió al depredador hasta fuera del patio. Solo después de esto, una persona salió de la casa.

El incidente ocurrió la noche del martes 8 de septiembre en la región de Rudraprayag, en el estado de Uttarakhand, India. La noticia fue reportada por «Need To Know».

A pesar del aterrador ataque del leopardo, el valiente perro sobrevivió sin sufrir ninguna herida.

Sin embargo, este suceso ha aumentado la preocupación entre la población local. Se informa que las apariciones de leopardos cerca de zonas residenciales y hogares han aumentado en las últimas semanas.

Los residentes temen que el próximo ataque pueda representar un peligro grave para los humanos. Los aldeanos han solicitado al Departamento Forestal que refuerce las patrullas nocturnas y vigile los movimientos de los leopardos.

La región de Rudraprayag tiene una historia famosa relacionada con ataques de leopardos. Antaño, el «leopardo devorador de hombres de Rudraprayag» sembró el pánico allí. Según los informes, causó la muerte de más de 100 personas.

El famoso cazador británico Jim Corbett rastreó a este animal durante mucho tiempo antes de finalmente abatirlo en 1926.