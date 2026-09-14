Final histórica en Nueva York: ¡Zverev derrota a Shelton e iguala un récord de 49 años!

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Final histórica en Nueva York: ¡Zverev derrota a Shelton e iguala un récord de 49 años!

¡El US Open 2026, con una bolsa de premios de 108 millones de dólares, ha llegado a su fin marcando un cambio importante en el mapa mundial del tenis! En una final tensa y dramática contra la joven estrella estadounidense Ben Shelton, la gran esperanza del público local, Alexander Zverev mostró carácter para levantar el trofeo. Con este segundo título de Grand Slam, el maestro alemán de la raqueta logró una hazaña única que solo tres leyendas habían conseguido antes. ¿A quiénes superó Zverev y qué drama ocurrió en la final?

Una batalla de 4 sets y el furor en Nueva York

El partido decisivo del US Open se convirtió en una de las pruebas más importantes de la carrera para ambos tenistas:

  • Inicio sólido: Zverev comenzó el partido con intensidad, ganando el primer set por 6-3;

  • La tensión del tie-break: En el segundo set, el jugador local opuso resistencia, pero la experiencia se impuso — 7-6;

  • La remontada de Shelton: En el tercer parcial, el estadounidense pareció volver al partido ganando 5-7;

  • El punto final: Sin embargo, en el cuarto set, la estrella alemana no dio ninguna oportunidad a su rival — 6-2.

Final histórica en Nueva York: ¡Zverev derrota a Shelton e iguala un récord de 49 años!

Entre las leyendas: 49 años de historia renovados

Antes de Zverev, solo tres tenistas habían ganado sus dos primeros títulos de Grand Slam en una misma temporada: Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) y Jannik Sinner (2024). A sus 29 años, Zverev se convierte en el cuarto jugador de esta lista.

Ya campeón en Roland Garros, el alemán tiene ahora un balance de 2-4 en finales de Grand Slam. Este es su segundo título de la temporada y el 26º título de su carrera profesional.

Lista de los mejores jugadores actuales

Entre los tenistas en activo, Zverev se acerca al top 5 en número de títulos de Grand Slam:

Tenista

Títulos de Grand Slam

Novak Djokovic

24

Carlos Alcaraz

7

Jannik Sinner

5

Stan Wawrinka

3

Alexander Zverev

2 (Roland Garros, US Open)

Como dato, Elena Rybakina se llevó el título en individuales femenino en este US Open 2026.

¿Crees que Alexander Zverev puede desafiar seriamente la hegemonía de Alcaraz y Sinner tras la era del «Big Three»? ¿Cuántos Grand Slams más podría ganar?

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Alexander ZverevBen SheltonUS Open 2026Grand SlamTenis
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Shuhrat Razzakov
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