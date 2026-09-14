«¡O combustible nuclear, o conflicto militar!»: EE. UU. lanza un ultimátum tajante a Teherán

La situación geopolítica en Oriente Medio y el mercado energético mundial se acercan a un punto crítico y peligroso. La administración estadounidense ha presentado una propuesta sin precedentes y un ultimátum tajante al gobierno iraní sobre su programa nuclear. En una entrevista con el influyente Bloomberg el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, declaró que Washington está totalmente dispuesto a suministrar a Irán combustible nuclear garantizado desde el extranjero, pero que, a cambio, Teherán debe detener por completo su programa nacional de enriquecimiento de uranio.

La Casa Blanca deja una opción clara sobre la mesa de negociaciones: o Irán regresa a la comunidad internacional y elige el camino de la paz, o continúa con sus planes de armamento clandestino y se enfrenta a un ataque militar directo de las Fuerzas Armadas de EE. UU. Actualmente, la situación es más tensa que nunca, ya que el flujo de materias primas en el estrecho de Ormuz, arteria vital del mercado petrolero mundial, ha caído a dos tercios de su volumen anterior a la crisis.

Entonces, ¿cómo estructuró Washington la cadena de suministro de uranio, qué riesgos presenta «la operación más compleja de la historia» del Pentágono para tomar el control de las instalaciones nucleares iraníes, y qué impacto tendrá este ultimátum en los precios del petróleo en el mercado mundial?

«Preferimos las negociaciones, de lo contrario...»: La declaración de Chris Wright a Bloomberg

La posición oficial del Departamento de Energía de EE. UU. se basa en una estrategia de dos vías:

Suministro exterior de combustible nuclear: «Podemos suministrar a Irán combustible nuclear desde el extranjero. Podrían unirse a la comunidad de naciones y traer paz y prosperidad a su pueblo», dijo Wright;

Creación de su propia cadena de uranio: El Departamento de Energía de EE. UU. está finalizando acuerdos a largo plazo sobre producción y asociación en materia de uranio, lo que permitirá a Washington controlar totalmente el mercado de combustible nuclear;

Advertencia militar abierta: El ministro puso una condición clara a Teherán: «Preferimos negociar. O continúan con su programa clandestino de armas nucleares y se enfrentan al ejército estadounidense, o garantizamos que no fabricarán armas nucleares».

Tensión en el estrecho de Ormuz: 10 millones de barriles diarios y precios inestables

Los expertos advierten sobre la situación en el corredor petrolero más importante del mundo:

Advertencia contra el optimismo excesivo: Chris Wright afirmó que no se espera un avance diplomático con Irán en el futuro cercano, instando a los operadores a no bajar la guardia;

Caída drástica del volumen de petróleo: Actualmente, solo 10 millones de barriles de petróleo y productos derivados transitan por el estrecho cada día. Incluso considerando oleoductos alternativos, esta cifra representa solo dos tercios del volumen anterior a la crisis;

Turbulencias en el mercado energético: El mercado mundial de la energía sigue siendo extremadamente inestable y complejo; cualquier conflicto militar podría provocar una subida repentina de los precios del oro negro.

«La operación más compleja de la historia militar» y Donald Trumpy su postura

Factores políticos y militares detrás de las decisiones estratégicas de EE. UU.:

El plan especial del Pentágono: En julio, The New York Post escribió que las Fuerzas Armadas de EE. UU. están preparadas para llevar a cabo la operación más compleja y peligrosa de la historia militar mundial para apoderarse de las reservas de uranio enriquecido de las instalaciones nucleares iraníes;

La condición intransigente de Trump: El presidente Donald Trump ha subrayado en repetidas ocasiones que Irán nunca debe poseer armas nucleares. Cualquier acuerdo potencial debe prohibir estrictamente el desarrollo y la adquisición de armas nucleares;

Ante una elección decisiva: Si Teherán rechaza esta propuesta, aumenta el riesgo de una guerra regional en Oriente Medio y de una desorganización total de la logística mundial.

La oferta de combustible nuclear de EE. UU. se considera un último ultimátum bajo disfraz diplomático, y la respuesta de Teherán podría cambiar radicalmente el mapa energético mundial.

En su opinión, ¿aceptará Irán el ultimátum estadounidense de detener el enriquecimiento de uranio e importar el combustible, o es inevitable que el conflicto entre ambos países desemboque en un enfrentamiento militar? ¿Qué impacto tendrá la tensión en el estrecho de Ormuz en los precios mundiales del petróleo y la gasolina? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis crucial sobre energía y política mundial con sus seres queridos!