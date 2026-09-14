Creado en China un robot que cambia de forma según la tarea (video)
La empresa china LimX Dynamics ha presentado un nuevo robot capaz de adaptarse a diversas tareas, Tron 2 . Su aspecto principal es que la parte inferior del robot puede modificarse según el trabajo a realizar.
Diseñado para la producción en serie, el Tron 2 puede utilizarse para tareas que van desde las labores domésticas hasta la agricultura, pasando por almacenes y centros de distribución.
1. La característica más importante del robot: la versatilidad
Mientras que los robots comunes se crean con una construcción específica para una tarea determinada, el Tron 2 permite utilizar varias plataformas de movilidad.
Es decir, la parte superior del robot permanece esencialmente igual, mientras que la parte inferior se adapta a una tarea concreta.
Un robot — varias configuraciones de movimiento.
Este enfoque amplía las posibilidades de uso del robot en diversas condiciones de trabajo.
2. Para trabajos complejos — una plataforma estacionaria
En situaciones que requieren precisión y la ejecución de operaciones complejas, el Tron 2 se instala en una plataforma estacionaria .
Esta configuración es adecuada para tareas donde es más importante realizar el trabajo con precisión y estabilidad que moverse.
3. Para cargas pesadas — una base con ruedas
Si se requiere transporte de carga en almacenes y centros de distribución, la parte inferior del robot se reemplaza por una base con ruedas.
Esto simplifica el desplazamiento y amplía las capacidades de manejo de carga del robot.
Esta configuración puede ser especialmente útil para tareas repetitivas como mover productos de un punto a otro en almacenes.
4. Para escaleras y entornos complejos — dos piernas
Otra configuración del Tron 2 es la forma bípeda .
Este modo permite al robot moverse en entornos más cercanos a los humanos, incluyendo caminar y subir escaleras.
En este sentido, la construcción del robot no se limita a entornos planos como fábricas o almacenes.
5. ¿En qué sectores puede utilizarse?
La empresa planea utilizar el robot en varias áreas:
Sector
Tarea potencial
Hogar
Ayuda en tareas diarias
Agricultura
Diversas operaciones de asistencia
Almacenes
Transporte y distribución de mercancías
Centros de distribución
Movimiento de productos
Entornos complejos
Caminar y subir escaleras
6. Un nuevo enfoque en robótica
El aspecto destacable del proyecto Tron 2 no reside solo en su apariencia. La innovación principal es la idea de reconfigurar una sola plataforma robótica para diferentes tareas .
Si este enfoque demuestra su eficacia en la producción en serie y en la práctica, las empresas podrían utilizar plataformas universales capaces de funcionar en diferentes configuraciones en lugar de comprar un robot específico para cada tarea.
Conclusión
El robot Tron 2 de LimX Dynamics muestra un nuevo ejemplo de la búsqueda de versatilidad en la robótica. Su parte inferior puede transformarse en plataforma estacionaria, base con ruedas o sistema bípedo.
Como resultado, un solo robot puede adaptarse para trabajar en diversos entornos — desde el hogar hasta almacenes, agricultura y centros de distribución.
El aspecto más interesante es el siguiente: los robots del futuro podrían no solo parecerse a los humanos, sino también distinguirse por su capacidad de reconfigurarse según el trabajo a realizar .
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