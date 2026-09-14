Creado en China un robot que cambia de forma según la tarea (video)

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Creado en China un robot que cambia de forma según la tarea (video)

La empresa china LimX Dynamics ha presentado un nuevo robot capaz de adaptarse a diversas tareas, Tron 2 . Su aspecto principal es que la parte inferior del robot puede modificarse según el trabajo a realizar.

Diseñado para la producción en serie, el Tron 2 puede utilizarse para tareas que van desde las labores domésticas hasta la agricultura, pasando por almacenes y centros de distribución.

1. La característica más importante del robot: la versatilidad

Mientras que los robots comunes se crean con una construcción específica para una tarea determinada, el Tron 2 permite utilizar varias plataformas de movilidad.

Es decir, la parte superior del robot permanece esencialmente igual, mientras que la parte inferior se adapta a una tarea concreta.

Un robot — varias configuraciones de movimiento.

Este enfoque amplía las posibilidades de uso del robot en diversas condiciones de trabajo.

2. Para trabajos complejos — una plataforma estacionaria

En situaciones que requieren precisión y la ejecución de operaciones complejas, el Tron 2 se instala en una plataforma estacionaria .

Esta configuración es adecuada para tareas donde es más importante realizar el trabajo con precisión y estabilidad que moverse.

3. Para cargas pesadas — una base con ruedas

Si se requiere transporte de carga en almacenes y centros de distribución, la parte inferior del robot se reemplaza por una base con ruedas.

Esto simplifica el desplazamiento y amplía las capacidades de manejo de carga del robot.

Esta configuración puede ser especialmente útil para tareas repetitivas como mover productos de un punto a otro en almacenes.

4. Para escaleras y entornos complejos — dos piernas

Otra configuración del Tron 2 es la forma bípeda .

Este modo permite al robot moverse en entornos más cercanos a los humanos, incluyendo caminar y subir escaleras.

En este sentido, la construcción del robot no se limita a entornos planos como fábricas o almacenes.

5. ¿En qué sectores puede utilizarse?

La empresa planea utilizar el robot en varias áreas:

Sector

Tarea potencial

Hogar

Ayuda en tareas diarias

Agricultura

Diversas operaciones de asistencia

Almacenes

Transporte y distribución de mercancías

Centros de distribución

Movimiento de productos

Entornos complejos

Caminar y subir escaleras

6. Un nuevo enfoque en robótica

El aspecto destacable del proyecto Tron 2 no reside solo en su apariencia. La innovación principal es la idea de reconfigurar una sola plataforma robótica para diferentes tareas .

Si este enfoque demuestra su eficacia en la producción en serie y en la práctica, las empresas podrían utilizar plataformas universales capaces de funcionar en diferentes configuraciones en lugar de comprar un robot específico para cada tarea.

Conclusión

El robot Tron 2 de LimX Dynamics muestra un nuevo ejemplo de la búsqueda de versatilidad en la robótica. Su parte inferior puede transformarse en plataforma estacionaria, base con ruedas o sistema bípedo.

Como resultado, un solo robot puede adaptarse para trabajar en diversos entornos — desde el hogar hasta almacenes, agricultura y centros de distribución.

El aspecto más interesante es el siguiente: los robots del futuro podrían no solo parecerse a los humanos, sino también distinguirse por su capacidad de reconfigurarse según el trabajo a realizar .

LimX DynamicsTron 2Robot UniversalAgriculturaRobótica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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