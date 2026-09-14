El Manchester United derrotado en el derbi

En la última jornada de la Premier League, el Manchester United perdió en casa ante el Manchester City. El intenso derbi disputado en Old Trafford terminó con un resultado decepcionante para los locales. Según informa Goal.com, un solitario gol decidió el destino del partido, prolongando el difícil inicio de temporada de los pupilos de Michael Carrick. Así lo informa Goal.com informa .

El Manchester United no pudo aprovechar su superioridad numérica

A los 23 minutos, los locales obtuvieron una gran ventaja. El centrocampista del Manchester City, Phil Foden, fue expulsado directamente por el árbitro tras una falta sobre Bruno Fernandes, obligando a los visitantes a jugar con diez hombres durante casi 70 minutos. Sin embargo, el equipo de Michael Carrick no supo aprovechar esta superioridad.

En la primera parte, Marcus Rashford y Kobbie Mainoo estrellaron el balón en los postes, pero el marcador no se movió. La falta de orden ofensivo y los errores en los pases finales le costaron caro al equipo.

Gol polémico y decisión del VAR

El único gol del encuentro llegó a la hora de juego. Erling Haaland marcó junto al segundo palo, adelantando al Manchester City. Esta acción generó muchas dudas entre árbitros y aficionados.

Uno de los goles fue revisado durante mucho tiempo por el VAR por un posible fuera de juego. Sin embargo, los árbitros consideraron que ningún otro jugador interfería en la jugada, validando el gol. Esto provocó las protestas de los locales.

La frustración de Youri Tielemans

En una entrevista concedida a MUTV tras el partido, el centrocampista del Manchester United, Youri Tielemans, no ocultó la profunda decepción que reinaba en el vestuario. El jugador belga expresó su pesar por no haber logrado un mejor resultado ante su afición.

Según sus palabras, el equipo no supo aprovechar los espacios, cometió muchos errores en los pases y pecó de precipitación en la fase final. Tielemans enfatizó que el potencial del equipo es mucho mayor.

Situación difícil en la tabla

Tras esta dolorosa derrota, el Manchester United cae al puesto 13 de la Premier League. El equipo ha perdido puntos en tres de sus cuatro primeros partidos, logrando solo una victoria.

Para el centrocampista belga de 29 años, el equipo debe reponerse rápidamente, analizar los errores y mostrar una reacción positiva en los próximos partidos. Se destacó que solo así se podrá salir de esta complicada situación.