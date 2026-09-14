Erdoğan felicita a los ciudadanos judíos de Turquía por Rosh Hashaná

El presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, felicitó a los ciudadanos judíos del país con motivo de Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío.

En su mensaje de felicitación, el jefe de Estado expresó su deseo de que la festividad contribuya no solo a Turquía y la región, sino a todo el mundo en términos de paz y prosperidad. paz y prosperidad.

« Felicito a nuestros ciudadanos judíos por la festividad de Rosh Hashaná y deseo que esta fiesta sea fuente de paz y prosperidad, no solo en nuestra región, sino en todo el mundo ».

¿Qué es Rosh Hashaná?

Rosh Hashaná es la festividad del Año Nuevo en el calendario judío, que generalmente se celebra en el primer y segundo día del mes de Tishrei. se celebra.

Esta festividad es una de las fechas religiosas más importantes en las tradiciones judías. Además de marcar el inicio del nuevo año, abarca tradiciones relacionadas con hacer balance del periodo pasado y expresar buenos deseos para el año venidero.

¿Cuándo se celebró Rosh Hashaná este año?

En 2026, Rosh Hashaná cayó entre el 11 y el 13 de septiembre. cayó.

Con motivo de la festividad, las comunidades judías de todo el mundo participaron en ceremonias religiosas y eventos tradicionales.

El tema de la paz en el mensaje de Erdoğan

El mensaje del presidente turco pone especial énfasis en los deseos de paz y prosperidad.

Este tipo de felicitaciones son importantes para dirigirse a las diversas comunidades religiosas y étnicas del país, expresando respeto por sus tradiciones culturales y religiosas.

De este modo, la felicitación enviada por Erdoğan con motivo de Rosh Hashaná se presenta no solo como un mensaje de buenos deseos, sino también como un llamamiento político y social que promueve la idea de la paz.