Ugreen presenta el cargador compacto y ultra delgado Nexode Air Slim 100W

El reconocido fabricante de accesorios Ugreen ha lanzado una de sus innovaciones más recientes y avanzadas: el ultra delgado Nexode Air Slim 100W . Presentado anteriormente en China bajo el nombre de Mini Ice GaN, este dispositivo ya está disponible en los mercados del Reino Unido y otros países a un precio de 60 libras esterlinas. Este gadget está captando la atención de los usuarios de tecnología móvil por su alto rendimiento y portabilidad. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Diseño práctico y capacidades técnicas

Según información de ixbt.com, una de las características clave del nuevo adaptador de corriente son sus clavijas plegables. Cuando no está en uso, el enchufe se retrae completamente dentro de la carcasa, lo que hace que el cargador sea extremadamente fácil de llevar en un bolso, mochila o funda de portátil. Además, su diseño plano permite usarlo sin problemas en espacios estrechos detrás de muebles o cerca de enchufes.

Este cargador está equipado con dos puertos USB-C y un puerto USB-A. Cada puerto USB-C es capaz de suministrar hasta 100W de potencia cuando se usa de forma individual. Esta capacidad es más que suficiente para cargar rápidamente la mayoría de los portátiles modernos y otros dispositivos que requieren mucha energía. El puerto USB-A tradicional admite hasta 22,5W de potencia.

Carga simultánea de varios dispositivos

Si el usuario conecta dos o tres dispositivos a la vez, la potencia se distribuye de forma inteligente. Dependiendo de la configuración del sistema, el primer dispositivo conectado sigue recibiendo entre 60 y 80W. Esto asegura que el dispositivo principal mantenga una carga rápida incluso cuando se necesita cargar varios gadgets simultáneamente.

La alta eficiencia del dispositivo está garantizada por una nueva solución basada en la moderna tecnología GaN (nitruro de galio). Según Ugreen, este adaptador tiene una eficiencia de hasta el 93 %, lo que reduce drásticamente la pérdida de energía y evita el sobrecalentamiento durante su uso.

Los ingenieros también han prestado especial atención a la seguridad del dispositivo. El fabricante ha instalado un sistema de protección multinivel contra sobretensiones, sobrecorrientes, sobrecalentamiento y cortocircuitos. Estos aspectos garantizan una carga segura para portátiles y otros equipos costosos.