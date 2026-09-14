Un hombre que intentó robar una pizza vivió una situación inesperada

En Estados Unidos, una cámara de seguridad captó a un hombre que entró en un restaurante e intentó robar una pizza directamente del horno. Intentó agarrar el plato caliente con las manos, pero el calor del recipiente le quemó, obligándolo a dejarlo caer sobre el mostrador por un momento.

En las imágenes se ve al hombre inclinándose detrás del mostrador para tomar la pizza recién horneada con las manos. Sin embargo, su plan no fue tan sencillo como esperaba. Al tocar el recipiente caliente, se quemó las manos, retrocedió y tuvo que volver a dejar la pizza sobre el mostrador por un instante.

A pesar de ello, el hombre no renunció a la comida. Dobló la pizza, la envolvió en servilletas y salió del restaurante.

Este inusual incidente ocurrió en la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, Estados Unidos, en el Slim & Husky's Pizza Beeria según informó «Need To Know».

La administración del restaurante publicó posteriormente el vídeo del incidente en las redes sociales, reaccionando con humor. El personal añadió la canción «Drop It Like It's Hot» de Snoop Dogg al clip y preguntó a sus seguidores: «¿Quién es este?»

El vídeo, difundido el 4 de septiembre, se hizo viral rápidamente en Internet, atrayendo la atención de los usuarios. Los espectadores comentaron con humor la inesperada «aventura» del hombre con la pizza hirviendo.

Algunos usuarios bromearon sobre el hecho de que tocara la pizza con las manos, sugiriendo que debió haberse quemado bastante. Otros destacaron su persistencia al no querer renunciar a la pizza.

En los comentarios bajo el vídeo, también se hicieron bromas sobre el hecho de que el hombre quería conseguir la pizza «muy fresca y caliente».