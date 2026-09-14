Erling Haaland establece un récord y el Manchester City gana el derbi

Erling Haaland ha grabado su nombre en la historia de los derbis de Mánchester, mientras que el Manchester City, con diez hombres, continuó su racha perfecta en la Premier League esta temporada. Según Goal.com, los pupilos de Enzo Maresca lograron una victoria crucial contra su eterno rival, el Manchester United, en Old Trafford. Así lo informa Goal.com .

Desde el inicio del encuentro, la tarjeta roja directa a Phil Foden puso a los visitantes en serios aprietos. Como resultado, el Manchester City tuvo que jugar gran parte del partido con un hombre menos. A pesar de ello, el equipo mostró carácter y logró llevarse los tres puntos del campo rival.

Polémica del VAR y gol decisivo

El momento decisivo del partido ocurrió a la hora de juego. Cuando Erling Haaland anotó, el árbitro anuló inicialmente el gol por fuera de juego. Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, la decisión fue revertida, validando el gol y dando la victoria a los visitantes.

Según el Match Centre de la Premier League, el sistema VAR determinó que Erling Haaland no estaba en fuera de juego y que Enzo Fernández, en posición pasiva, no tocó el balón. No obstante, la polémica estalló tras el partido, ya que el comité arbitral admitió ante el Manchester United que el gol debió ser anulado.

Historia de la Premier League y nuevo récord

Esta victoria abre un nuevo capítulo para el Manchester City en la historia de la Premier League. Los dueños del Etihad Stadium igualaron por séptima vez su racha de cuatro victorias consecutivas al inicio del campeonato, superando el récord del Chelsea. Sin embargo, el equipo solo ha ganado el título en dos de sus seis arranques perfectos anteriores.

A nivel individual, el gol de Erling Haaland confirma que se ha convertido en una leyenda del derbi. El delantero noruego se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los derbis de Mánchester en la Premier League con un total de nueve goles, superando a leyendas como Wayne Rooney y Sergio Agüero, quienes tenían ocho cada uno.

En la entrevista posterior al partido, Erling Haaland expresó su orgullo por la resiliencia del equipo y su capacidad para no rendirse en situaciones difíciles. El delantero destacó el planteamiento táctico del entrenador y el heroísmo de sus compañeros en el campo.