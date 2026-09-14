Xiaomi Mijia Air Pump 3 presentado: una nueva bomba de bolsillo para coches y bicicletas

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Xiaomi Mijia Air Pump 3 presentado: una nueva bomba de bolsillo para coches y bicicletas

Xiaomi ha actualizado su popular línea de bombas portátiles y ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para el Mijia Air Pump 3 en el mercado chino. Según Ixbt.com, este gadget compacto y de bolsillo está atrayendo la atención de los propietarios de automóviles y entusiastas de un estilo de vida activo gracias a su alto rendimiento y capacidades técnicas. Así lo informa Ixbt.com .

La nueva generación de bomba está equipada con un motor potente y un cilindro de aleación fundida de alta precisión con un diámetro de 21 mm. El dispositivo es capaz de generar una presión de hasta 150 psi (aproximadamente 10 atmósferas) y, según el fabricante, su velocidad de inflado ha aumentado un 25 % en comparación con el modelo de la generación anterior.

Autonomía y capacidades ampliadas

Dentro del cuerpo del dispositivo hay dos baterías de litio de 2500 mAh cada una, con una capacidad total de 5000 mAh. Esta reserva es suficiente para inflar completamente neumáticos de coche hasta 10 veces, ruedas de bicicleta de carretera hasta 19 veces o un balón de baloncesto de tamaño 7 hasta 80 veces.

El cuerpo de la bomba cuenta con una pantalla práctica que muestra el proceso y la presión actual en tiempo real. Además, el nuevo diseño de la válvula de seguridad facilita significativamente el proceso de ajuste de la presión.

Funciones inteligentes y seguridad

El Mijia Air Pump 3 está equipado con un sensor digital con una precisión de ±1 psi. El dispositivo calibra automáticamente la presión al encenderse, lo que le permite funcionar sin errores incluso en condiciones de gran altitud. El usuario puede ingresar manualmente el valor deseado o elegir uno de los modos preestablecidos; una vez alcanzado el valor, la bomba se detiene automáticamente.

Una de las ventajas adicionales del dispositivo es la presencia de una luz LED brillante con modos normal y SOS de emergencia. Esto resulta útil en la oscuridad o en situaciones inesperadas en la carretera.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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