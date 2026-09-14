Recorrió 6805 kilómetros descalzo: un irlandés rompió el récord Guinness

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Recorrió 6805 kilómetros descalzo: un irlandés rompió el récord Guinness

Eamonn Keaveney, un irlandés de 34 años, entró en el libro Guinness de los récords tras recorrer 6.805,83 kilómetros descalzo desde Estambul hasta Irlanda. Tras un viaje de 369 días, llegó a su ciudad natal de Claremorris, en el condado de Mayo, el 7 de marzo de 2026. Así lo informó Guinness World Records.

Durante su trayecto, Keaveney atravesó Turquía, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Austria, Alemania, Francia, Inglaterra y Gales. A lo largo del viaje, sus pies sufrieron heridas por espinas, cristales rotos y el asfalto. Una herida causada por un arbusto espinoso se infectó, obligándolo a detener la marcha durante una semana.

Este es el segundo récord de caminata descalzo de Keaveney. En 2016, recorrió 2.080,14 kilómetros por Irlanda. En 2024, el polaco Pawel Durakiewicz batió ese récord con 3.409,75 kilómetros. Con este nuevo resultado, Keaveney recuperó el récord a su nombre.

Un hombre con mochila muestra su pie descalzo al aire libre junto a una señal de «Kasten».

El viajero también recibió ayuda de la población local. En Turquía, tras ser mordido por un perro, una familia lo ayudó a encontrar un hospital para vacunarse contra la rabia.

Keaveney también estableció en 2023 el récord masculino de cruzar Irlanda en monociclo. Actualmente, se está recuperando tras su largo viaje.

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