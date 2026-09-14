Neftchi comienza la AFC Champions League Elite con una victoria sensacional: Marušić pone de rodillas al gigante iraquí

La nueva temporada de la competición de clubes más prestigiosa de Asia, la AFC Champions League Elite, comenzó con una verdadera fiesta para los aficionados al fútbol uzbeko y una victoria histórica importante. En el partido central de la 1ª jornada, disputado bajo una atmósfera intensa, el club de Ferganá, Neftchi, recibió al famoso club iraquí Al-Shorta, múltiple campeón nacional y con gran experiencia internacional. El destino del partido se mantuvo tenso hasta los últimos minutos: Islom Ismoilov sus pupilos mostraron una superioridad total ante su afición, logrando finalmente una valiosa y valiente victoria por 1-0.

El héroe del partido fue el experimentado delantero montenegrino Zoran Marušić, quien entró como suplente y superó a todos en el juego aéreo en el minuto 83. Este encuentro, marcado por duelos intensos, 5 tarjetas amarillas y una presión constante, demostró claramente las grandes ambiciones continentales del equipo de Ferganá. ¿Cómo lograron los cambios tácticos del entrenador en la segunda mitad romper la defensa rival, por qué el equipo iraquí fue derrotado y qué impacto tendrá esta victoria en las posibilidades de clasificación de Neftchi?

El golpe fatal en el minuto 83: El triunfo de Zoran Marušić

Los momentos dramáticos que decidieron el destino del partido:

El cambio de oro de Ismoilov: Entrando al campo en el minuto 56 en lugar del brasileño Yan Medeiros Sasse, Zoran Marušić cambió drásticamente el ritmo del juego, creando una presión constante en el área rival;

Un cabezazo preciso: En el minuto 83, tras un peligroso ataque por la banda, Marušić cabeceó el balón fuera del alcance del portero iraquí Mohammed Saleh Mejbel — 1-0;

Explosión de emociones: Embriagado por el gol, el delantero montenegrino fue amonestado con tarjeta amarilla en el minuto 84, pero la alegría hizo vibrar a todo el estadio.

Batalla sin cuartel: Tarjetas amarillas y defensa sólida

La intensidad en el campo y las alineaciones de ambos equipos:

El once inicial combativo de Neftchi: Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (46' Bilolxon Toshmirzayev), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Perica (72' Xurshid G‘iyosov), Alisher Odilov (88' Anvar G‘ofurov), Yan Medeiros Sasse (56' Zoran Marušić), Farrux Sayfiyev, Koffi Kouao y Francisco Jurani;

La impotencia de Al-Shorta: Mohammed Saleh Mejbel, Ruslan Hanoon Al-Darraji, Muslim Musa Al-Hamadani, Saed Ahmad Alrosan, Mohanad Abdulkadhim Al-Jebur, Alharet Al-Sayeg, Mohammed Javad Al-Ghadab, Abbas Fawzi Hasan, Saad Abdulameer, Tuisila Kisinda y Ali Saad Jabbar;

Momentos de tensión: El árbitro tuvo que amonestar a Stipe Perica y Saed Ahmad Alrosan en el minuto 59, a Muslim Musa en el 63 y a Bilolxon Toshmirzayev en el 81;

Portería imbatida: Gracias a las intervenciones seguras de Botirali Ergashev y la línea defensiva, los visitantes vieron frustrados todos sus intentos de igualar el marcador.

La táctica de Islom Ismoilov y un paso importante en la AFC Champions League Elite

La importancia de esta victoria para el fútbol uzbeko es alta:

Un inicio brillante de temporada: El equipo de Ferganá aseguró 3 puntos en su primer partido en la competición de clubes más importante de Asia, situándose en la parte alta de la tabla;

Victoria táctica: Los cambios precisos realizados por el entrenador Islom Ismoilov en la segunda mitad —especialmente la entrada de Toshmirzayev, Marušić y G‘iyosov— agotaron a la defensa rival y forzaron el error decisivo;

Confianza hacia la siguiente fase: Esta victoria contra el subcampeón de Irak, considerado uno de los equipos más fuertes del continente, aumentó drásticamente la superioridad mental de los jugadores de Neftchi antes de las próximas jornadas.

Con esta heroica victoria, el club Neftchi de Ferganá demostró en la AFC Champions League Elite que está listo para estar entre los mejores y luchar sin cuartel contra cualquier rival en el camino hacia el título.

¿Hasta dónde creen que llegará el Neftchi de Islom Ismoilov en esta edición de la AFC Champions League Elite? ¿Les gustó el gol de Zoran Marušić entrando desde el banquillo y el estilo de juego del equipo? ¡Dejen sus impresiones en los comentarios y compartan este análisis de la histórica victoria de los de Ferganá con todos los aficionados de nuestro fútbol nacional!