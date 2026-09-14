¿Cómo crecen los bebés canguro en la bolsa de su madre? Datos interesantes (video)

Existen datos muy interesantes sobre el desarrollo de los bebés canguro en la bolsa de su madre. Estos son:

El bebé canguro nace muy pequeño. Al nacer, tiene aproximadamente el tamaño de una alubia. No tiene los ojos abiertos ni pelo. A pesar de ello, utiliza sus patas delanteras para agarrarse al pelaje del vientre de su madre, trepar y llegar a la bolsa.

Una vez dentro, el bebé se adhiere a un pezón especial. No solo descansa allí, sino que continúa una parte importante de su desarrollo y se alimenta de la leche materna.

Incluso después de salir de la bolsa, el pequeño sigue regresando a ella. Por ejemplo, el bebé canguro rojo puede esconderse en la bolsa ante cualquier peligro hasta los 8 meses de edad aproximadamente. También sigue tomando leche materna un tiempo después de haber abandonado la bolsa definitivamente.

La leche de la madre cambia según la edad del pequeño. En los canguros y otros marsupiales, la madre puede alimentar a crías de diferentes edades al mismo tiempo, produciendo leche con composiciones distintas para cada una.

Lo más sorprendente es que la madre canguro puede poner su embarazo en «pausa». El desarrollo de un nuevo embrión en el útero se detiene temporalmente hasta que la cría anterior abandona la bolsa. Este fenómeno se llama diapausa embrionaria.

El bebé canguro pasa la mayor parte de su desarrollo posnatal en la bolsa. Por ejemplo, el bebé canguro gris occidental se alimenta en la bolsa hasta los 8 meses y medio, luego comienza a salir y sigue tomando leche después.