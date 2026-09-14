Publicado el ranking de los judíos más influyentes del mundo

The Jerusalem Post ha publicado su ranking de los 50 judíos más influyentes del mundo para 2026. La lista «50 Most Influential Jews» incluye a personalidades con gran impacto en política, negocios, tecnología, medios y otros sectores.

El primer lugar del ranking lo ocupan el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, y su hija Ivanka Trump. The Jerusalem Post destacó su labor en la liberación y el regreso a casa de los rehenes.

El segundo lugar lo ocupa el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La publicación destaca su gran influencia en la política israelí y el futuro del país.

En la tercera posición se encuentra Gadi Eizenkot, exjefe militar y político israelí. El diario lo señala como uno de los posibles futuros primeros ministros de Israel.

Entre los representantes del sector tecnológico, el jefe de OpenAI, Sam Altman, y el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, también ocupan un lugar destacado. Están clasificados juntos en el puesto 9. The Jerusalem Post los describe como líderes tecnológicos que influyen en el desarrollo de la inteligencia artificial.

En el ranking, el jefe de BlackRock, Larry Fink, ocupa el puesto 11, el inversor multimillonario Bill Ackman el 16, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, el 17, y el cofundador de Google, Sergey Brin, el 18.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ocupa el puesto 21. La publicación lo describe como un político que se convirtió en símbolo de la resistencia en Ucrania tras la invasión rusa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ocupa el puesto 25 del ranking.

El puesto 50 de la lista lo ocupan los deportistas israelíes Deni Avdija, Matt Turner, Zach Hyman, Oscar Gloukh y Daniel Peretz.