En el marco de la primera jornada de la Liga de Campeones de Élite de la AFC, el torneo de clubes más prestigioso del continente asiático, Arabia Sauditatodos los secretos han sido revelados antes del encuentro central que tendrá lugar en la ciudad de Yeda. Se han anunciado oficialmente las alineaciones del intenso enfrentamiento entre el famoso club Al-Ahli, actual campeón del continente, y de Uzbekistán, el equipo de Taskent Pakhtakor, múltiple campeón nacional. Para este difícil y tenso choque que comenzará a las 23:15 (hora de Taskent), ambos entrenadores despliegan sus fuerzas más combativas.

En la alineación de los anfitriones, el portero Édouard Mendy, bien conocido por los aficionados al fútbol mundial, la estrella de la selección turca Merih Demiral, el peligroso delantero brasileño Galeno y la estrella de la Premier League inglesa Ivan Toney comenzarán el encuentro. Por su parte, los «Leones» están listos para no rendirse ante el gigante saudí, apostando por una defensa sólida y una combinación de legionarios experimentados para sumar puntos.

Entonces, ¿qué obstáculo podrán oponer el portero Otkir Nazarov y la línea defensiva a los millones saudíes? ¿Qué ventaja aportará al mediocampo liderado por Bashar Resan a Pakhtakor y bajo qué escenario se desarrollará esta batalla nocturna?

El once temible de Al-Ahli: Ivan Toney y Galeno en ataque

El «club real» de Arabia Saudita apuesta desde los primeros minutos por una formación ofensiva y estelar:

Una portería y un muro defensivo fiables: El famoso portero senegalés Édouard Mendy custodia la portería, mientras que en el centro de la defensa actuarán Merih Demiral, Hamid, Yaslam y Baattia;

Control del mediocampo: En la zona media, Diaby, Gonçalves, Naif y Shamat tienen la tarea de detener los ataques rivales y desarrollar ofensivas rápidas;

Dúo de ataque letal: Como principal fuerza de ataque de los saudíes, el mago brasileño Galeno y el delantero de la selección inglesa Ivan Toney saltarán al campo.

La elección de Pakhtakor: Nazarov, Resan y una estructura combativa

El cuerpo técnico del club de Taskent eligió a los jugadores más fiables para contrarrestar la presión en Arabia Saudita:

Portero y línea defensiva: La inviolabilidad de la portería está confiada a Otkir Nazarov, mientras que en defensa, Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin y Sherzod Nasrullayev formarán un muro sólido contra las estrellas rivales;

Lucha en el centro: En el centro del campo, Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Buriev y Dostonbek Hamdamov librarán una batalla sin cuartel por el balón;

Trío ofensivo creativo: En la línea de ataque, Ibragimov, el talentoso mediocampista iraquí Bashar Resan y Husayn han sido designados como responsables de crear situaciones peligrosas ante la portería rival.

La prueba de las 23:15: Batalla de tácticas y puntos

En el encuentro que se llevará a cabo en el Alinma Arena de Yeda, los siguientes factores serán decisivos:

Presión en los primeros minutos: Ante más de 60 000 espectadores y los intensos ataques de los anfitriones, es crucial que los defensores de Pakhtakor actúen con calma durante los primeros 15-20 minutos;

Peligro de contraataques: Los de Taskent intentarán marcar ante Mendy jugando de forma ordenada en defensa y mediante los rápidos contraataques organizados por Bashar Resan y Hamdamov por las bandas;

Posibilidad de sumar puntos: Sumar puntos fuera de casa ante el bicampeón continental vigente sería un resultado de oro para el fútbol uzbeko y para el futuro de Pakhtakor en la fase de grupos.

Este duelo central de la noche de la Liga de Campeones de Élite de la AFC se convierte en una gran prueba que demuestra la capacidad de los jugadores de Taskent para competir de igual a igual con los grandes del continente.

En su opinión, ¿podrá el equipo de Pakhtakor superar la resistencia del gigante saudí Al-Ahli con esta alineación y regresar de Yeda con puntos? ¿Podrán Otkir Nazarov y la defensa de los «Leones» detener por completo a estrellas como Ivan Toney y Galeno? ¡Deje su pronóstico y comentarios, y comparta el análisis de este gran choque futbolístico que comienza a las 23:15 con todos los seguidores de Pakhtakor y de nuestro fútbol nacional!