En China, se está extendiendo la iniciativa de colocar retratos de científicos en los espacios publicitarios más visibles de las ciudades.

No se trata de un simple rumor de internet. Desde agosto de 2026, en ciudades como Heze y Zibo, en la provincia de Shandong, los anuncios comerciales en las pantallas exteriores de los centros comerciales han sido sustituidos por enormes retratos de famosos científicos chinos. Posteriormente, se observaron iniciativas similares en otras regiones, incluidas las provincias de Anhui, Mongolia Interior y Henan. Así lo informó la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología.

En algunas estaciones de metro de la ciudad de Zhengzhou, los espacios publicitarios también se han dedicado a retratos de científicos chinos e información sobre ellos. Entre ellos se encuentran Qian Xuesen, quien contribuyó enormemente al desarrollo de programas espaciales y de cohetes, el físico nuclear Deng Jiaxian, el agrónomo Yuan Longping y la ganadora del Premio Nobel Tu Youyou.

En septiembre de 2026, la Asociación China para la Ciencia y la Tecnología también anunció que los retratos de científicos se estaban mostrando en grandes pantallas públicas e infraestructuras de transporte en varias ciudades del país. Se señaló que, como parte de la iniciativa, también se están utilizando las pantallas de las líneas de metro, aeropuertos y estaciones de tren de la ciudad de Jinan.

El objetivo principal de esta campaña es destacar el papel de los científicos en la sociedad y promover el interés por la ciencia. De esta manera, figuras científicas aparecen ahora en lugares destacados que antes estaban reservados principalmente para productos comerciales o celebridades.