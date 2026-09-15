Controversia por el concierto de Kanye West: fans en Rusia no pueden recuperar su dinero

Una gran tormenta financiera ha surgido en torno al nombre de Kanye West (Ye), la estrella más polémica y excéntrica del mundo del hip-hop. El rapero estadounidense tenía previsto actuar los días 10 y 11 de octubre en San Petersburgoen el espectacular estadio «Gazprom Arena», con capacidad para 80 000 espectadores. Es muy probable que este concierto de dos días no se celebre. Lo más trágico es que cientos de fans, confiando en la publicidad grandilocuente y habiendo comprado entradas costosas de hasta 160 000 rublos, llevan un mes intentando recuperar su dinero sin éxito. Muchos ya habían gastado grandes sumas en hoteles y vuelos. Los espectadores estafados han formado un grupo de más de 500 personas y han presentado denuncias colectivas ante Rospotrebnadzor y la Fiscalía.

Se ha desatado un verdadero «juego de pelota»: el organizador del concierto, «Say Agency», traslada la responsabilidad a la operadora de entradas, «Intikets», mientras que esta última afirma que todos los fondos ya han sido transferidos a los organizadores. La administración del «Gazprom Arena» ha agravado el conflicto declarando que nunca se firmó un contrato de alquiler y que las entradas se vendieron ilegalmente sin documentos oficiales. ¿Qué pasará con los millones pagados por adelantado a Kanye West? ¿Podrán los fans recuperar su dinero y cómo se convirtió esto en un fraude sin precedentes?

«Más de 500 víctimas y silencio»: ¿Cómo cayeron los fans en la trampa?

Detalles de la compleja situación financiera que enfrentan los espectadores:

Un mes de incertidumbre y falta de respuestas: Desde hace un mes, los compradores de entradas no reciben respuestas claras de los organizadores sobre el destino del concierto ni sobre los reembolsos;

Una pérdida de 55 000 rublos: Una de las víctimas informó que compró una entrada por 55 000 rublos el 18 de agosto, pero sus solicitudes de reembolso siguen sin respuesta;

Gastos adicionales y complicaciones: Los fans que planeaban viajar desde otras ciudades y países para el concierto San Petersburgoestán sufriendo una doble pérdida económica tras haber reservado hoteles y comprado billetes de tren y avión;

Denuncias ante organismos de control: Más de 500 personas se han unido para presentar denuncias oficiales ante Rospotrebnadzor y la fiscalía para resolver la situación legalmente.

El juego de culpas: el conflicto entre Say Agency e «Intikets»

Declaraciones de las partes responsables sobre los reembolsos:

«Contacten a la operadora de entradas»: La agencia «Say Agency», señalada como organizadora, dice a los espectadores que deben contactar directamente a la operadora de entradas para el reembolso;

«El dinero fue transferido al organizador»: Por su parte, la plataforma «Intikets» afirma que todos los fondos recaudados ya han sido transferidos a la cuenta de «Say Agency» y remite a los compradores de nuevo al organizador;

La advertencia de Rospotrebnadzor: Hace una semana, Rospotrebnadzor emitió una advertencia formal contra «Say Agency» LLC por negarse a reembolsar el dinero a quienes compraron entradas.

La verdad en el «Gazprom Arena»: entradas vendidas sin contrato

Se reveló el desacuerdo entre la dirección del estadio y los organizadores:

Nunca hubo contrato de alquiler: La administración del «Gazprom Arena» anunció oficialmente que no se firmó ningún contrato para el concierto de Kanye West y que no se celebrará ningún evento allí;

«Venta sin documentos»: Los representantes del estadio acusaron al organizador de iniciar una campaña publicitaria y la venta de entradas sin contar con los permisos y documentos necesarios;

La defensa del organizador: La directora general de «Say Agency», Anna Subcheva, admitió que el contrato no se firmó, solo se envió, y aseguró que se había pagado un anticipo a Kanye West para los conciertos;

Entradas VIP de 160 000 rublos: Curiosamente, algunos espectadores que compraron las entradas más caras, palcos VIP de 160 000 rublos, lograron obtener un reembolso.

Este dudoso concierto, organizado utilizando el nombre de una superestrella estadounidense, trasciende ahora el mundo del espectáculo para convertirse en objeto de una investigación judicial.

¿Qué medidas deberían tomarse contra los organizadores que venden entradas sin contrato oficial? ¿Está Kanye West al tanto de esto o es solo otra estafa a costa de los fans? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta noticia con todos tus amigos amantes de la música!