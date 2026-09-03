Un incidente grave ocurrió por la noche en una policlínica del distrito Frunzensky de San Petersburgo. Un hombre de 25 años entró en la institución médica con una pistola traumática y amenazó a pacientes y médicos. El suceso se registró el 3 de septiembre en la calle Budapestskaya.

Lo más preocupante es que en la policlínica había pacientes y personal médico en el momento del incidente. Sin embargo, la rápida actuación del personal de la institución evitó que la situación empeorara.

¿Qué sucedió en la policlínica?

El servicio de prensa del Ministerio del Interior de Rusia para San Petersburgo y la región de Leningrado informó que un hombre de 25 años provocó un altercado en la policlínica y amenazó a pacientes y médicos con una pistola.

Según la información preliminar, tomó como rehén a uno de los miembros del personal médico.

Al percatarse de la situación, el personal de la policlínica llamó inmediatamente a la policía. Los empleados presionaron el «botón de pánico» de la institución.

Tras la señal enviada por el «botón de pánico», los agentes de policía llegaron rápidamente al lugar de los hechos.

¿Cómo detuvo la policía al hombre armado?

Los agentes de la patrulla policial detuvieron al infractor al llegar a la policlínica.

Según información policial, la pistola traumática fue incautada al hombre.

Datos clave sobre el incidente:

el incidente ocurrió la noche del 3 de septiembre;

ubicación: San Petersburgo, calle Budapestskaya;

sospechoso: un hombre de 25 años;

amenazó a pacientes y personal médico;

se le incautó una pistola traumática;

la policía lo detuvo en el lugar;

nadie resultó herido durante el incidente.

¿Cómo terminó la situación en la policlínica?

Tras el incidente, el hombre detenido fue trasladado a la comisaría.

El servicio de prensa de la administración del distrito Frunzensky informó a la publicación «Komsomolskaya Pravda — San Petersburgo» que la situación había sido resuelta.

Lo más importante es que ninguno de los pacientes ni el personal presente en la policlínica resultó herido.

«La situación se ha resuelto. Todos están vivos y sanos», declaró el servicio de prensa de la administración del distrito.

Se ha iniciado una investigación sobre el incidente

Actualmente, las fuerzas del orden están determinando todos los detalles del suceso.

La policía está investigando el incidente. Es posible que más adelante se comuniquen detalles adicionales sobre por qué el hombre acudió a la policlínica con una pistola y los motivos de sus amenazas contra el médico y otras personas.

Por ahora, según la información oficial, la situación fue controlada gracias a la rápida intervención policial y no hubo daños a la vida de las personas.

Conclusión principal: el uso oportuno del «botón de pánico» por parte del personal de la policlínica para llamar a la policía y la rápida llegada de los agentes de patrulla evitaron que una situación potencialmente peligrosa se agravara.