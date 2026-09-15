Robots se manifiestan en Varsovia (video)

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Robots se manifiestan en Varsovia (video)

En Varsovia, la capital de Polonia, cerca de 30 robots se manifestaron para exigir una regulación de la inteligencia artificial y la robotización, informó Reuters.

El 7 de septiembre, robots humanoides y perros robot participaron en una inusual protesta frente al Ministerio de Asuntos Digitales de Polonia. Los robots portaban banderas y emitían diversos lemas a través de altavoces.

Durante la manifestación, se escucharon consignas como «Protejan los empleos», «Es hora de regular» y «No esperen, regulen».

La acción fue organizada por la iniciativa Democratism. Los organizadores buscan fomentar el debate público sobre el impacto de la IA y la robotización en el mercado laboral, especialmente ante el riesgo de que las tecnologías reemplacen los puestos de trabajo humanos.

El ministro polaco de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, se reunió con los manifestantes y afirmó que se está trabajando en la regulación de la inteligencia artificial.

Ministerio de Asuntos Digitales de PoloniaKrzysztof GawkowskiRegulación de la inteligencia artificialManifestación de robotsPolonia
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