El ex capitán de la selección española, Álvaro Morata, ha destacado que la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, merece ganar el premio individual más prestigioso del fútbol mundial: el Balón de Oro. El experimentado delantero elogió las actuaciones de su joven compañero en el campo y su dominio en el fútbol europeo. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el delantero del Leganés, Álvaro Morata, reflexionó sobre los candidatos a mejor jugador del mundo en una entrevista concedida a la Cadena COPE. Destacó especialmente la madurez inusual de su compañero de selección, Lamine Yamal, a pesar de su corta edad.

Joven talento y enfoque profesional

En opinión de Morata, el joven futbolista español merece plenamente el máximo reconocimiento. El experimentado delantero situó a Yamal al nivel de estrellas mundiales como Rodri, Khvicha Kvaratskhelia y Kylian Mbappé.

Asimismo, Morata señaló que el trabajo incansable y la actitud profesional del joven extremo en los entrenamientos pasan desapercibidos para muchos. Según sus palabras, Yamal es mucho más inteligente y trabajador de lo que se piensa a la hora de analizar y preparar los partidos.

Resultados históricos y futuro

Ambos jugadores coincidieron por primera vez en el campo en septiembre de 2023 en un partido contra Georgia. En aquel encuentro, Yamal marcó su primer gol con la selección, mientras que Morata anotó un triplete. Desde entonces, han compartido equipo en 15 partidos internacionales.

Hasta la fecha, el canterano del FC Barcelona ya cuenta con ocho títulos importantes en su palmarés. Entre ellos se incluyen victorias en competiciones nacionales durante la temporada 2024-2025. Además, Yamal se convirtió en el jugador más joven de la historia en ganar los trofeos más prestigiosos a nivel internacional, como la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones.

Se ha informado que el ganador del Balón de Oro 2026 se anunciará en una ceremonia solemne en Londres el 26 de octubre. La inclusión de Yamal en la lista de 30 candidatos confirma una vez más que es uno de los principales aspirantes a este prestigioso galardón.