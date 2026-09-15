El cohete Zhuque-2 puso con éxito diez satélites en órbita

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El cohete Zhuque-2 puso con éxito diez satélites en órbita

La empresa aeroespacial privada china LandSpace ha realizado el Zhuque-2 lanzamiento exitoso de su cohete portador modernizado. Según ixbt.com, durante este despegue realizado el 15 de septiembre a las 14:26 hora local desde el sitio de lanzamiento comercial de Jiuquan, diez satélites fueron puestos en órbita con éxito. Este paso importante marca una nueva fase para la astronáutica comercial china hacia la formación masiva de grandes constelaciones de Internet. Así lo informa Ixbt.com.

Todos los vehículos espaciales lanzados alcanzaron su órbita objetivo y se unieron al 19º grupo polar del sistema Qianfan, destinado a crear una red de satélites de banda ancha. Este vuelo representa el noveno intento exitoso de la familia Zhuque-2. Sin embargo, este ejemplo es significativo porque es la primera vez que el cohete se utiliza para el despliegue masivo de satélites para una gran constelación de Internet.

Superioridad e importancia histórica de la tecnología de metano

La principal característica tecnológica del cohete Zhuque-2 es que utiliza motores de propulsión líquida, específicamente una mezcla de metano y oxígeno. En 2023, este cohete se convirtió en el primero del mundo en alcanzar la órbita con una instalación energética de metano, superando así a varios proyectos competidores estadounidenses.

Actualmente, LandSpace está transfiriendo gradualmente el cohete Zhuque-2 modernizado al modo de explotación comercial regular. Esto fortalece la posición de China en el mercado de servicios espaciales y le permite ocupar posiciones de liderazgo en la competencia global.

Planes futuros y nuevos desarrollos

Junto con los vuelos principales, los especialistas de la empresa trabajan activamente en la creación de un cohete aún más grande, Zhuque-3 Se espera que el nuevo proyecto cuente con una estructura parcialmente reutilizable.

Actualmente, se han iniciado los procesos de prueba de las tecnologías de recuperación y reutilización de la primera etapa para el Zhuque-3. La implementación de estas innovaciones permitirá en el futuro reducir significativamente el costo de los vuelos espaciales y aumentar la frecuencia de los lanzamientos necesarios para el despliegue de grandes constelaciones de satélites.

Zhuque-2LandSpaceCohete de metanoQianfanEspacio
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Abror Shuhratov
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