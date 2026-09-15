Un adolescente que mató a una joven de 16 años es absuelto inesperadamente

En Malasia, un tribunal dictó sentencia contra un adolescente responsable de la muerte de una compañera de clase de 16 años. Teniendo en cuenta su estado mental, el tribunal lo absolvió del cargo de asesinato, informó la BBC.

La tragedia ocurrió en una escuela secundaria cerca de Kuala Lumpur. El adolescente, que entonces tenía 14 años, atacó a su compañera de clase Yap Shing Syuan en el baño de la escuela, provocando su muerte.

Durante el juicio, la defensa no negó la implicación del adolescente. Sin embargo, los abogados destacaron que sufría graves problemas de salud mental desde la infancia.

Un psiquiatra experto testificó ante el tribunal que el adolescente había sido diagnosticado con esquizofrenia. Según el especialista, mostraba signos de enfermedad mental y alucinaciones desde los 9 años.

Su estado mental empeoró durante la pandemia y tras su regreso a la escuela. Los abogados señalaron que necesitaba tratamiento a largo plazo y medicación para controlar los síntomas.

El 14 de septiembre, el tribunal absolvió al adolescente del cargo de asesinato. Sin embargo, esto no implica su liberación inmediata. El juez ordenó su internamiento en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento hasta que sea considerado apto para vivir en sociedad.

Su estado mental será reevaluado periódicamente, probablemente cada año.

Debido a que es menor de edad, su identidad no ha sido revelada conforme a la ley malasia. El proceso judicial se llevó a cabo a puerta cerrada.

Este caso ha atraído una gran atención pública en Malasia. La policía sugirió anteriormente que las redes sociales podrían haber influido en su estado mental. La difusión en línea de una nota encontrada durante la investigación intensificó el debate público.