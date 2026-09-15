Xiaomi presenta el nuevo reloj inteligente Xiaomi Watch S5 41mm

La marca Xiaomi amplía su gama de dispositivos portátiles y ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para el reloj inteligente Xiaomi Watch S5 41mm, que presenta un diseño compacto y ligero. Según ixbt.com, este dispositivo, creado al estilo de los relojes clásicos, está atrayendo la atención de los usuarios por su aspecto elegante y sus funciones modernas. Así lo informa Ixbt.com informa .

Una de las principales ventajas del nuevo reloj inteligente es su tamaño y peso. El dispositivo pesa solo 36 gramos y el grosor de su caja es de 0,99 cm. En cuanto a su apariencia, el modelo está equipado con un bisel de cerámica blanca y una corona con 24 facetas, lo que le otorga un aspecto aún más atractivo.

Capacidades técnicas y Xiaomi HyperOS

El dispositivo funciona bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS. El software está diseñado para ayudar a los usuarios en su vida diaria y en sus actividades deportivas. En particular, el sistema es capaz de ofrecer recomendaciones sobre cargas físicas, controlar el consumo de calorías y realizar un seguimiento del ciclo menstrual, algo importante para las mujeres.

El reloj también cuenta con una función de alerta sobre niveles altos de radiación ultravioleta. Esta característica es fundamental para proteger la salud durante actividades al aire libre, como correr, caminar o realizar diversos entrenamientos.

Autonomía de la batería y posición en el mercado

Otro aspecto que entusiasmará a los entusiastas de la tecnología es la larga duración de la batería. Según el fabricante, el Xiaomi Watch S5 41mm es capaz de funcionar hasta 14 días con una sola carga. Esto libera a los usuarios de la preocupación de tener que cargar el reloj todos los días.

Cabe recordar que, junto con esta versión pequeña, también se han abierto los pedidos para los auriculares inalámbricos Xiaomi REDMI Buds 8S, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de septiembre. Se espera que el Watch S5 41mm salga al mercado al mismo tiempo que la serie insignia Xiaomi 18 Pro. Anteriormente, ya se había lanzado la versión más grande de esta familia, de 46 mm.