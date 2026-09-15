¿Por qué Rodri no fue incluido entre los capitanes del FC Barcelona?

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¿Por qué Rodri no fue incluido entre los capitanes del FC Barcelona?

El experimentado centrocampista Rodri, quien llegó al FC Barcelona con un gran palmarés, quedó fuera de la lista oficial de capitanes del equipo. Aunque esta situación sorprendió a muchos, demuestra que el entrenador Hansi Flick y las reglas internas del vestuario se basan en criterios específicos. Así lo informa Goal.com informa .

Según The Athletic, el FC Barcelona anunció oficialmente a sus cinco capitanes para la temporada 2026/27. Siguiendo la tradición, el entrenador Hansi Flick designó directamente a Raphinha y Pedri como líderes principales. Para los tres puestos restantes, se llevó a cabo un proceso de votación dentro del equipo.

Según los resultados de la votación, Eric Garcia, Frenkie de Jong y el joven Lamine Yamal, de 19 años, obtuvieron el estatus de capitán. Especialmente la inclusión del joven talento Lamine Yamal en este grupo y la exclusión de Rodri, proveniente del Manchester City, han generado intensos debates entre aficionados y expertos.

Para la capitanía, la antigüedad en el club es más importante que la experiencia

A pesar de que Rodri es campeón del mundo y llegó al club catalán por 76,5 millones de euros, según el reglamento interno del equipo, los capitanes se definen principalmente por su antigüedad en el club y su tiempo de trabajo con el personal. Lamine Yamal lleva tres temporadas jugando en el primer equipo, mientras que Rodri llegó al Camp Nou entre julio y agosto.

Aunque no tiene el brazalete oficial, la influencia de Rodri en el equipo ha comenzado a notarse. Tras el partido contra el Valencia, el entrenador Hansi Flick elogió las acciones del experimentado jugador. Destacó que Rodri aporta estructura al equipo y organiza el juego, tanto dentro como fuera del campo.

Además, Rodri ya ha demostrado sus dotes de liderazgo fuera del terreno de juego. Después de que se difundieran sus palabras hacia su compañero Pau Cubarsí durante el partido contra el Valencia, el jugador llamó inmediatamente al capitán del Valencia, Jose Gaya, para disculparse y realizó una declaración pública tras la victoria en la Champions League.

Fuentes internas del club señalan que Rodri está ejerciendo actualmente un importante papel de mentor para el joven mediocentro defensivo Marc Bernal. Han compartido campo en los partidos contra el Feyenoord y el Levante para intercambiar experiencias, y aunque Rodri no sea un capitán oficial, se está convirtiendo en un verdadero líder del equipo.

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