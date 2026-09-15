En Alaska, un adolescente de 15 años sobrevive dos días sobre un barco volcado

·5·Mundo
En Alaska, un adolescente de 15 años sobrevive dos días sobre un barco volcado

En el mar de Bering, cerca del estado estadounidense de Alaska, un adolescente de 15 años sobrevivió tras permanecer aproximadamente dos días, es decir, 62 horas, sobre su barco pesquero volcado. Así lo informó AP News.

Derek Parker Ag'naanga había salido a pescar cerca de la isla de San Lorenzo con su hermano de 35 años y su primo. Tras el vuelco de la pequeña embarcación, los tres pasajeros fueron reportados como desaparecidos y se iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

A pesar de la falta de comida y agua en las frías aguas, el adolescente logró subirse al casco del barco volcado y aferrarse a él. Un video grabado durante el rescate lo muestra arrodillado sobre la embarcación, vistiendo una chaqueta amarilla.

Tras ser avistado por un avión de la Guardia Costera de EE. UU., el adolescente fue rescatado por la tripulación del buque Northwest Explorer que se encontraba cerca. Presentaba signos de hipotermia y recibió ropa de abrigo y la asistencia necesaria.

Lamentablemente, su hermano y su primo fallecieron. Sus cuerpos también fueron encontrados durante las labores de búsqueda. Se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del vuelco del barco.

Mar de BeringNorthwest ExplorerGuardia Costera de EE. UU.Derek ParkerAlaska
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La bandera de Uzbekistán en el cielo de Seúl: una escena inesperada atrae todas las miradasLa bandera de Uzbekistán en el cielo de Seúl: una escena inesperada atrae todas las miradasHoy, 13:49Los países del Golfo, decepcionados por las garantías de seguridad de EE. UU.Los países del Golfo, decepcionados por las garantías de seguridad de EE. UU.Hoy, 13:45Robots se manifiestan en Varsovia (video)Robots se manifiestan en Varsovia (video)Hoy, 13:38Dos policías turísticas despedidas tras bailar con un bloguero en Astaná (vídeo)Dos policías turísticas despedidas tras bailar con un bloguero en Astaná (vídeo)Hoy, 13:26El Pentágono admite poseer sistemas de ataque orbitales: ¿Cuándo estará operativo el «Domo de Oro»?El Pentágono admite poseer sistemas de ataque orbitales: ¿Cuándo estará operativo el «Domo de Oro»?Hoy, 13:23Irán anuncia un golpe irrefutable, el Pentágono lo desmienteIrán anuncia un golpe irrefutable, el Pentágono lo desmienteHoy, 13:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte