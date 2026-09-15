En Alaska, un adolescente de 15 años sobrevive dos días sobre un barco volcado

En el mar de Bering, cerca del estado estadounidense de Alaska, un adolescente de 15 años sobrevivió tras permanecer aproximadamente dos días, es decir, 62 horas, sobre su barco pesquero volcado. Así lo informó AP News.

Derek Parker Ag'naanga había salido a pescar cerca de la isla de San Lorenzo con su hermano de 35 años y su primo. Tras el vuelco de la pequeña embarcación, los tres pasajeros fueron reportados como desaparecidos y se iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

A pesar de la falta de comida y agua en las frías aguas, el adolescente logró subirse al casco del barco volcado y aferrarse a él. Un video grabado durante el rescate lo muestra arrodillado sobre la embarcación, vistiendo una chaqueta amarilla.

Tras ser avistado por un avión de la Guardia Costera de EE. UU., el adolescente fue rescatado por la tripulación del buque Northwest Explorer que se encontraba cerca. Presentaba signos de hipotermia y recibió ropa de abrigo y la asistencia necesaria.

Lamentablemente, su hermano y su primo fallecieron. Sus cuerpos también fueron encontrados durante las labores de búsqueda. Se está llevando a cabo una investigación para determinar las causas del vuelco del barco.