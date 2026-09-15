La competencia militar global y la carrera armamentista han superado la superficie terrestre para trasladarse oficialmente a las vastas extensiones del espacio exterior. El Secretario de la Fuerza Aérea de EE. UU., Frank Kendall (Troy Meink), en un discurso ante la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales, declaró abiertamente que el Pentágono posee suficientes armas de control espacial para proteger a sus tropas contra amenazas enemigas. Según el diario «Politico», Washington ya es capaz de neutralizar cualquier ataque enemigo desde el espacio gracias a estos sistemas orbitales especiales. Esta declaración está estrechamente vinculada al segmento espacial del gigante sistema de defensa antimisiles «Domo de Oro» (Golden Dome), anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y cuyo costo total se estima en casi 175 mil millones de dólares.

Este escudo de defensa multinivel abarca armas terrestres, navales y orbitales, y se espera que esté plenamente operativo para el final del segundo mandato de Trump. Según la cadena «CNN», las primeras pruebas importantes de este supersistema están previstas para finales de 2028. Entonces, ¿cómo funciona realmente el «arma orbital» del Pentágono, contra quién se dirige el proyecto «Domo de Oro» de 175 mil millones de dólares y cómo cambiará la amenaza de una nueva guerra en el espacio la seguridad mundial?

«Tenemos armas de control en órbita»: la sensacional declaración de Frank Kendall

Detalles de la declaración de los líderes militares estadounidenses sobre las capacidades de defensa espacial:

Existencia de sistemas de defensa orbitales: Desde la tribuna de la Asociación de Fuerzas Aéreas y Espaciales de EE. UU., Frank Kendall declaró oficialmente: «Estados Unidos ahora posee un arma de control espacial capaz de proteger a sus fuerzas armadas en órbita contra los enemigos»;

Arsenal suficiente: El Pentágono enfatizó que los satélites y módulos orbitales militares desplegados en el espacio son suficientes para proteger a las tropas en tierra contra cualquier misil o ataque espacial;

Giro estratégico: Este reconocimiento oficial confirma que EE. UU. ya no considera el espacio solo como un área de inteligencia y comunicación, sino como una zona de defensa militar activa y un teatro de combate.

El «Domo de Oro» de 175 mil millones de dólares: el superescudo de Donald Trump

La futura arquitectura de defensa de EE. UU.:

Megaproyecto histórico: El presidente estadounidense Donald Trump anunció que se ha aprobado la arquitectura global del sistema «Domo de Oro», que lleva la defensa antimisiles del país a un nuevo nivel, y que el costo del proyecto asciende a 175 mil millones de dólares;

Barrera de tres niveles: El «Domo de Oro» combina bases terrestres, buques de guerra en el mar y una constelación de armas orbitales en el espacio bajo un centro de mando unificado;

Misión antes del fin del segundo mandato: El presidente Trump exige firmemente que este sistema esté en servicio de combate completo antes de que termine su segundo mandato presidencial;

Prueba importante en 2028: Según fuentes de «CNN», las primeras pruebas prácticas globales que involucran a todos los eslabones del sistema están programadas para finales de 2028.

Carrera armamentista espacial: ¿Amenaza de una nueva guerra mundial?

Análisis de las nuevas tecnologías en órbita y los conflictos geopolíticos:

Guerra de satélites: Los láseres espaciales, las armas cinéticas y los sistemas de guerra electrónica están especializados en destruir misiles hipersónicos de estados rivales directamente en el espacio;

Respuesta a Rusia y China: La inversión masiva de Washington en el espacio se considera una medida de respuesta directa a las armas hipersónicas y los programas espaciales de Pekín y Moscú;

El destino de los tratados internacionales sobre el espacio: La expansión del despliegue de armas en órbita cuestiona las disposiciones del Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967, arriesgándose a convertir el espacio en un nuevo campo de enfrentamiento militar.

Esta declaración del jefe de la Fuerza Aérea de EE. UU. y la aceleración del proyecto de 175 mil millones de dólares demuestran que la humanidad ha entrado en una era nueva y peligrosa de armamento extraterrestre en el siglo XXI.

¿En su opinión, el despliegue de armas orbitales y el proyecto «Domo de Oro» de 175 mil millones de dólares garantizan la seguridad mundial o, por el contrario, aumentan el riesgo de una nueva guerra mundial en el espacio? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias para la humanidad de la transformación del espacio en un campo de entrenamiento militar? ¡Deje sus análisis en los comentarios y comparta este artículo exclusivo sobre ciencia militar y tecnologías espaciales con todos sus amigos!