En el escenario geopolítico de Oriente Medio, la asociación estratégica de larga data entre EE. UU. y sus aliados árabes tradicionales se está fracturando profundamente. Según un análisis revelador publicado por la influyente revista «Time», las principales monarquías del Golfo han comenzado a dudar seriamente de las garantías de seguridad y la capacidad militar de Washington. Los países de la región están atónitos por la implicación de la Casa Blanca en el conflicto en apoyo abierto a Israel, sin ser capaz de gestionar sus graves consecuencias. En las capitales árabes, la conclusión es firme: Washington ha perdido toda estrategia coherente, sistemática y eficaz frente a Irán.

El cambio casi semanal de los objetivos militares y la prisa de la administración estadounidense por retirarse del conflicto mientras Irán bloqueaba el estrecho de Ormuz han provocado un profundo descontento entre los aliados árabes. Se sienten arrastrados a una guerra mayor sin advertencia, sin consulta y sin medios de defensa. Como resultado, Qatar, Omán, e incluso Baréin y Kuwait, que inicialmente tenían una postura firme, han presionado a Washington y han vuelto a una política de paz urgente en lugar de la confrontación con Irán.

¿Por qué ha disminuido tanto la influencia de Washington en Oriente Medio, por qué los monarcas del Golfo están dejando de confiar en EE. UU. y cómo cambiará este giro el equilibrio de poder en el mundo petrolero?

«Sin advertencia y sin protección»: Las quejas de los países árabes hacia Washington

Análisis revelados por «Time» y las razones de la desilusión de los aliados:

Incapacidad para contener las consecuencias: Los países del Golfo quedaron impactados por la implicación directa de EE. UU. en el conflicto por los intereses de Israel, siendo incapaces de controlar la crisis geopolítica y de seguridad resultante;

Ausencia de una estrategia coherente sobre Irán: Los líderes árabes llevan meses señalando que la Casa Blanca no tiene ni un plan claro ni un mecanismo de presión eficaz frente a Teherán;

Objetivos que cambian cada semana: Según la publicación, los objetivos político-militares de Washington han cambiado constantemente, y en el momento en que Irán bloqueaba el estrecho de Ormuz, arteria comercial vital, EE. UU. se apresuró a abandonar el conflicto;

Sentimiento de traición: Estas acciones han reforzado en los países del Golfo la sensación de haber sido abandonados ante un peligro mayor, sin ninguna consulta ni medidas de seguridad reales.

De la confrontación a la desescalada: El cambio radical de la política regional

En medio de la desconfianza, las capitales del Golfo están tomando medidas independientes:

Regreso a una política de neutralidad: Los países árabes rechazan seguir ciegamente a EE. UU. y, en lugar de una confrontación abierta con Irán, han elegido el camino de la moderación, el compromiso y la desescalada;

La presión por la paz de Qatar y Omán: Los responsables de Doha y Mascate han presionado a Washington para exigir el cese inmediato de las acciones militares devastadoras y la conclusión de un acuerdo de paz;

El retiro de Kuwait y Baréin: Kuwait y Baréin, inicialmente favorables a continuar la confrontación militar, terminaron apoyando la posición de paz común en el Golfo tras perder la confianza en Washington.

¿El fin de la hegemonía estadounidense en Oriente Medio?

Perspectivas de las relaciones globales y la seguridad energética:

Búsqueda de socios alternativos: La duda sobre la protección estadounidense impulsa a las monarquías del Golfo a profundizar sus relaciones con otras grandes potencias como China y Rusia para asegurar su propia seguridad;

Nuevas reglas de seguridad energética: La seguridad del estrecho de Ormuz y de las rutas petroleras podría resolverse ahora no mediante el apoyo estadounidense, sino a través de diálogos diplomáticos directos entre los países árabes y Teherán;

La influencia debilitada de Washington: Estos cambios diplomáticos en toda la región han asestado un duro golpe al liderazgo indiscutible y al estatus de garante de la seguridad que EE. UU. ostentaba en Oriente Medio desde hace décadas.

La decepción de los países del Golfo ante las garantías de seguridad de Washington es la prueba evidente de que se está formando un nuevo equilibrio geopolítico en Oriente Medio, libre de la influencia de potencias externas.

¿En su opinión, EE. UU. realmente ha abandonado a sus aliados árabes de larga data frente a Irán, o Washington simplemente ha evitado entrar en una guerra mayor? ¿Pueden los países del Golfo acercarse ahora a Pekín y Moscú para preservar su seguridad? ¡Deje sus reflexiones en los comentarios y comparta este importante artículo sobre este giro histórico de la política mundial con todos sus amigos y observadores de los eventos internacionales!