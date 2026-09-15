Nace la hermana de Rim, la niña de 3 años fallecida en un ataque israelí: el padre nombró a su hija como su difunta hermana

En la familia de Rim Ali Badwan, la niña de tres años fallecida en la Franja de Gaza en 2023, ha nacido otra niña. Su padre, Ali Badwan, llamó a la bebé Rim. De esta manera, el nombre de su hija fallecida vuelve a resonar en la familia.

Rim murió en noviembre de 2023 junto a su hermano Tariq. En aquel momento, tenía aproximadamente tres años.

Un video en el que el abuelo de Rim, Khalid Nabhan, llamaba cariñosamente a su nieta "el alma de mi alma", se había vuelto viral anteriormente en las redes sociales.

El nombre "Rim" sigue vivo ahora con la recién nacida de la familia.

Ali Badwan expresó que al ponerle a su hija recién nacida el nombre de su hija fallecida, quiso preservar su memoria.

Esta decisión refleja el deseo de la familia, tras una dolorosa pérdida, de no olvidar el nombre de su hija y mantener vivo su recuerdo a través de las generaciones.