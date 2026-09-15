Dos policías turísticas despedidas tras bailar con un bloguero en Astaná (vídeo)

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Dos policías turísticas despedidas tras bailar con un bloguero en Astaná (vídeo)

En Astaná, la capital de Kazajistán, dos agentes de la policía turística fueron despedidas tras aparecer en un vídeo con el bloguero de viajes egipcio Ahmed Haggagovich. Así lo informó Astana TV.

En el vídeo, que se difundió en las redes sociales, se ve a dos agentes con uniforme policial realizando pasos de baile junto al bloguero cerca del centro comercial «Khan Shatyr». En una parte del vídeo, el bloguero levanta a una de las agentes y la hace girar.

Tras la difusión del vídeo, el departamento de policía de la ciudad de Astaná llevó a cabo una investigación interna. Los resultados determinaron que las agentes violaron la ética profesional y las normas de conducta exigidas al personal policial durante el servicio. Posteriormente, ambas fueron destituidas de sus cargos.

El departamento de policía subrayó que los agentes deben mantener una distancia profesional y cumplir con las normas de comportamiento establecidas mientras están de servicio y uniformados.

Departamento de policía de AstanáAhmed HaggagovichKhan ShatyrPolicía turísticaKazajistán
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