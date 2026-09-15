En China, una mujer envía 1 tonelada de cebollas a su ex para vengarse, pero el joven...

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En China, una mujer envía 1 tonelada de cebollas a su ex para vengarse, pero el joven...

En la provincia china de Shandong, una mujer se tomó una "venganza" inusual al enviar una tonelada de cebollas a su exnovio tras la ruptura. Ella afirmó haber llorado durante tres días y quería que su ex pasara por lo mismo.

"Yo lloré tres días, ahora te toca a ti"

La mujer eligió deliberadamente las cebollas, conocidas por provocar lágrimas, y encargó 1.000 kilogramos de cebollas rojas.

El día de la entrega, una escena inesperada apareció frente a la casa del exnovio. Sacos de cebollas bloqueaban la entrada.

Se adjuntó una breve nota:

"Yo lloré tres días; ahora te toca a ti".

Las fotos del incidente se volvieron virales en las redes sociales, divirtiendo a los usuarios. El objetivo de la mujer era obligar a su ex a derramar lágrimas por las cebollas. Sin embargo, los hechos dieron un giro inesperado.

Según los informes, el hombre aprovechó las cebollas y, en lugar de llorar, las vendió por unos 140 dólares. Así, el plan de la mujer, destinado a hacer llorar a su ex, terminó beneficiándolo a él.

Los usuarios de redes sociales califican esta historia con humor como "la venganza que debía causar más lágrimas, pero que se convirtió en dinero".

ShandongVenganza de cebollaExnovioRedes socialesViral
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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