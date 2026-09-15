Espectáculo inusual en Chequia: 300 litros de vino fluyen por una escalera

En el tradicional festival del vino celebrado en el pueblo checo de Kuks, los visitantes fueron testigos de un espectáculo inusual: 300 litros de vino fluyeron por una escalera en cascada. Lo más interesante es que no fue solo una exhibición, ya que los asistentes al festival tuvieron la oportunidad de probarlo.

Uno de los momentos más destacados del evento fue cuando el vino se vertió por una escalera en cascada especial.

Durante 8 minutos, 300 litros de vino fluyeron por la escalera.

Este inusual espectáculo es considerado uno de los símbolos visuales más importantes y distintivos del festival.

El festival del vino de Kuks gana atención no solo por sus bebidas, sino también por sus espectáculos únicos. El vino fluyendo por la escalera se presenta como una de las escenas más memorables del evento.