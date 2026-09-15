Willie Murphy, de 82 años, se hace viral tras enfrentarse a un ladrón en su casa

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Willie Murphy, de 82 años, se hace viral tras enfrentarse a un ladrón en su casa

En Nueva York, Willie Murphy, de 82 años, se convirtió en una sensación en Internet tras resistirse a un hombre que irrumpió en su hogar. El intruso intentó fingir estar enfermo para que le abrieran la puerta, pero la anciana no le creyó.

El incidente ocurrió por la noche cuando un hombre llamó a la puerta de Murphy, fingiendo estar enfermo y pidiendo que llamaran a una ambulancia. La mujer, sospechando, no abrió la puerta.

Poco después, el hombre rompió la puerta e irrumpió en la casa.

Sin embargo, el agresor no se encontró con una anciana común, sino con una culturista de 82 años que entrena regularmente.

Murphy utilizó objetos domésticos para defenderse del intruso y lo mantuvo inmovilizado hasta que llegó la policía.

Según los informes, ella es capaz de levantar hasta 102 kilogramos. Cuando llegó la policía, el sospechoso herido fue trasladado al hospital. En una entrevista tras el incidente, la mujer de 82 años explicó la situación con calma y dijo una frase corta y memorable:

"Eligió la casa equivocada."

Willie MurphyNueva YorkCulturistaSucesosDefensa Personal
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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